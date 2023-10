Em vídeo nos bastidores de jogo de acesso do Paysandu, Robinho revela: 'Eu ia parar de jogar'

O Paysandu divulgou imagens dos bastidores do jogo contra o Volta Redonda, que garantiu o acesso da equipe bicolor à Série B. No vídeo, um dos momentos mais surpreendentes é o discurso do meia Robinho, feito no vestiário. Nele o jogador afirma que estava prestes a se aposentar antes de ser convencido pelo executivo Ari Barros a assinar com o Bicola.

“Para falar a verdade eu ia me aposentar, ia parar de jogar, e o Ari foi lá e me convenceu de vir. Graças a Deus ele me convenceu, porque foi bom demais ter esse momento aqui, foi bom demais estar com todo mundo. Não foi fácil! Alguns dias confesso que fui para minha casa desanimado, porque tentava, a gente trabalhava e não ia. O professor Hélio chegou e perdemos de dois a zero, aí eu falei: 'Não é possível que não vai dar certo'. E aí a gente se fechou, se juntou, tomamos uma dura e entendemos que como grupo a gente precisava mais, precisava trabalhar mais, correr mais, se dedicar mais, e a gente fez isso”, disse o jogador durante o discurso.

VEJA MAIS

Robinho, que é o capitão e um dos destaques da equipe, já renovou contrato com o Papão e deve seguir com o clube até o fim da Série B em 2024. O jogador tinha contrato para jogar somente até o Parazão, mas segundo Ari Barros, existia uma cláusula de renovação automática caso o Papão subisse.

Antes de jogar no Paysandu, o meia passou por times como Palmeiras, Cruzeiro, Coritiba, Grêmio, Santos e Avaí, último time por onde passou antes de atuar na Curuzu.

Além do meia, também já estão garantidos na próxima temporada bicolor o goleiro Matheus Nogueira, o zagueiro Paulão, o volante João Vieira e o atacante Vinícius Leite.