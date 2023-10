Importante no acesso do Paysandu, executivo Ari Barros inicia conversa para ficar em 2024

Após conquistar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro com o Paysandu, o executivo de futebol Ari Barros planeja permanência no clube bicolor. O profissional afirmou em entrevista ao Programa “Último lance”, do grupo Liberal, que o desejo é ficar e já foi chamado pela direção do clube para iniciar as conversas de uma possível permanência na Curuzu.

O paraibano de 45 anos conhece muito bem o Paysandu. Antes de ser executivo do clube, Ari Barros foi zagueiro do Papão e sabe muito bem da cobrança e da pressão que faz parte do ambiente alviceleste. Ari falou das situações que precisam ser analisadas pelo clube e por ele, para aí sim, buscar um planeamento ideal para o Paysandu na temporada 2024 e buscar atletas que possam somar com o projeto bicolor.

“Meu contrato acaba daqui a pouco. Quer renovar com o Ari, tem que chamar para conversar. O Roger me chamou hoje para iniciarmos. O que passei para eles, estão cumprindo. Tem que ver a situação do executivo de futebol, se quer continuar com o Ari, tem que renovar. Quero ouvir o que a diretoria tem de planejamento, orçamento, tenho que estudar a proposta e aquilo que é melhor para mim. Próximo passo é renovar com a comissão técnica e aí planejar o elenco”, disse.

Chegada ao Paysandu

Ari Barros estava no Náutico, clube que tirou o acesso do Paysandu na temporada 2019 e foi importante na reformulação do elenco do Paysandu neste ano. O Papão contratou 47 jogadores na temporada e muitos deles foram dispensados, até chegar ao grupo final que terminou a Série C. Para Ari Barros, foi uma tarefa árdua, mas que conseguiu enxugar a folha bicolor e deu um novo rumo ao time na competição.

“Me deram carta branca [ no Paysandu]. Não é fácil reformular dentro de competições. Tinha jogadores que não podíamos chamar porque tinha inscrição em outras competições. Tinha uma lista enorme para chamar e dispensar. É muito ruim chamar um pai de família para ir embora, mas era necessário. Foram 25 ou 26 atletas e dentro dessas conversas, jogamos limpo e explicando por que cada atleta não ia ficar. Economizamos quase R$ 1 milhão”, finalizou.