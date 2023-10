Paysandu: Emprestado por clube português, goleiro Matheus Nogueira conquistou dois acessos seguidos

O goleiro Matheus Nogueira, do Paysandu, possui estrela. O jogador chegou ao Paysandu no meio da temporada, quando o Papão estava em uma situação complicada na Série C, ganhou a posição e conquistou o seu segundo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro consecutivo.

Aos 26 anos, Matheus Nogueira fechou com o Paysandu no dia 23 de junho e fez a sua estreia no dia 8 de julho, contra o Amazonas-AM, fora de casa, na vitória bicolor por 2 a 1. O goleiro assumiu a titularidade em uma posição em que o Paysandu estava passando por dificuldades, com constantes mudanças, já que tinham passado pelo gol bicolor Thiago Coelho, Gabriel Bernard e Alan Bernardon. Com o acesso conquistado no último final de semana, Nogueira chegou à sua segunda subida consecutiva à Série B, já que, no ano passado, o goleiro subiu com o ABC-RN, em jogo diante do próprio Paysandu, no Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).

VEJA MAIS

Emprestado ao Paysandu pelo Portimonense, de Portugal, Matheus Nogueira foi importante na conquista do acesso bicolor e exaltou o grupo do Papão nesse processo até chegar à Série B.

“Estamos na Série B! Glória a Deus por tudo, obrigado aos meus familiares, amigos, companheiros de clube, diretoria e nossa torcida maravilhosa por todo apoio. Enaltecer toda a entrega desse grupo que lutou do primeiro ao último jogo”, escreveu em sua conta no Instagram.

VEJA MAIS

Antes de defender as cores do papão, Matheus Nogueira iniciou a carreira no Grêmio-RS, passou pelo CEOV Operário-MT e Cuiabá-MT. Pelo Dourado, o goleiro foi campeão da Copa Verde em cima do Paysandu, no Mangueirão. Atuou também polo XV de Piracicaba-SP e ABC. Nessa temporada foi negociado com Portimonense, mas não atuou em nenhuma partida e foi emprestado ao papão, onde realizou 14 jogos todos na Série C do Brasileiro.