Com acesso, Paysandu brinca com postagem nas redes sociais e 'apresenta' pontos turísticos de Belém

O acesso do Paysandu à Série B rendeu algumas brincadeiras do clube em seus perfis oficiais nas redes sociais. O time da Curuzu fez uma postagem com vários pontos turísticos de Belém dando ênfase à letra “B”, em referência ao acesso do clube à Série B do Campeonato Brasileiro.

Veja a postagem

VEJA MAIS

A equipe bicolor ficou em segundo colocar na chave, atrás do finalista Amazonas-AM, e garantiu uma das vagas na Série B de 2024. O Papão retorna à competição nacional após cinco anos.