Festa, cerveja e acesso: jogadores do Paysandu dançam o 'treme' em trio-elétrico em Belém; vídeo

O acesso do Paysandu à Série B mexeu com a torcida do Paysandu e também com os jogadores do Papão. Os atletas fizeram a festa em cima do trio-elétrico nas ruas de Belém. O meio-campista Geovane e o atacante bruno Alves, dançaram o “treme” e as imagens foram parar nas redes sociais.

Após a derrota de 1 a 0 para o Volta Redonda-RJ, no último sábado (7), o Paysandu conquistou o acesso à Série B, passando em segundo colocado no quadrangular do acesso. Com isso, o Papão encerrou a sua participação no futebol em 2023 conquistando o seu principal objetivo.

