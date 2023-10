Torcedor chega de moto bicolor para carreata do acesso do Paysandu: 'Fruto de muito esforço'; vídeo

Milhares de torcedores bicolores foram para o Aeroporto Internacional de Belém recepcionar a delegação do Paysandu, que desembarca no início da tarde deste domingo (8). O clube paraense traz na bagagem o almejado acesso à Série B, conquistado na noite do último sábado em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Entre os inúmeros bicolores, um personagem se destacou na multidão: Mendonça e sua moto alviceleste.

"Eu tenho essa moto há 14 anos. Nunca foi na oficina, exceto pra trocar o óleo. A cor dela era um amarelo e azul. Foi fruto muito esforço da família, meus filhos, pra conseguir transformar essa moto", contou a O Liberal.

E mesmo em meio à comemorações do acesso, Seu Mendonça não deixou de lado as cobranças. "Agora, na Segunda Divisão, falta contratarem jogadores para a gente. Falta mais jogadores. Tem que contratar", cornetou DJ de 60 anos, que também revelou trabalhar com árbitro de futebol e ser ex-jogador da Tuna Luso.

O Papão confirmou o acesso mesmo sendo derrotado por 1 a 0 para o Volta Redonda na noite de sábado. O resultado, porém, deixou o time paraense de fora da decisão da Série C. Com isso, o Lobo dá por encerrada a temporada e só volta a campo em janeiro, durante o Campeonato Paraense.