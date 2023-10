Open bar na Doca: humorista torcedor do Paysandu libera 10 mil latinhas em festa do acesso; vídeo

Em meio à comemoração do acesso do Paysandu à Série B, torcedores novamente se direcionam à Avenida Visconde de Souza Franco neste domingo (8) para uma nova etapa de festejos pelo retorno do clube à segunda divisão do futebol brasileiro. E a festa promete ser em parte "bancada" por um torcedor bicolor ilustre, o humorista André Martha Filho, que também é diretor de comunicação do clube.

Assim que o acesso foi confirmado, no sábado (7), o humorista divulgou nas redes sociais que iria bancar um open bar com a distribuição de dez mil latinhas de cerveja para pessoas trajando qualquer camisa do Paysandu na Doca. Como regra, cada torcedor só pode pegar uma lata de cada vez, mas pode entrar na fila quantas vezes quiser. O bar foi "aberto" às 14h30.

O Paysandu garantiu o retorno à Série B do Brasileiro de 2024 ao terminar na segunda colocação do Grupo C da Série C do Brasileiro. O Papão terminou a segunda fase com 10 pontos, atrás apenas do Amazonas FC, que ficou com 12. O time de Manaus vai disputar a final da Terceirona com o Brusque, líder do outro quadrangular. O time alviceleste agora só volta a campo em janeiro, para o Campeonato Paraense de 2024.

Veja imagens da torcedores pela Doca:

Festa torcedores Paysandu Doca (Fotos: Cristino Martins/O Liberal) (Fotos: Cristino Martins/O Liberal) (Fotos: Cristino Martins/O Liberal) (Fotos: Cristino Martins/O Liberal) (Fotos: Cristino Martins/O Liberal)

Primeira parte da festa

A comemoração pelo acesso do Paysandu começou ainda no sábado (7) e invadiu a Trasladação do Círio de Nazaré. A partida contra o Volta Redonda, cujo resultado confirmou o acesso bicolor, encerrou às 20h, aproximadamente no mesmo horário em que a Imagem Peregrina passava em frente à sede social do clube na Avenida Nazaré. Os torcedores não se contiveram mesmo em meio à celebração religiosa e celebraram em meio à procissão.

Já os bicolores que estavam em outros pontos da cidade dirigiram-se à esquina da Avenida Antônio Barreto com a Doca, no Umarizal, e transformaram a região em um ponto de concentração da festa pelo acesso. O grupo dispersou por volta de 1h da manhã deste domingo.