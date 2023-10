Presidente comemora acesso e diz que meta é ousada: 'O planejamento é para a Série A'

Ao final do jogo que deu o acesso à Série B, o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, conversou com a imprensa que se fez presente no estádio Raulino Santos, em Volta Redonda. O dirigente falou sobre a expectativas e felicidade com a conquista que tira o clube de uma fila de espera que já durava cinco anos. Com o Papão de volta à segunda divisão, da qual é bi-campeão, ele adianta que fará, junto aos seus diretores, um longo planejamento para manter a ascensão do clube rumo à primeira divisão, já em 2025.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu

"Agora muda tudo. Vamos fazer um outro planejamento para que, em 2025, estejamos na Série A. Eu disse que queria fazer isso, mas não deu. E quero deixar para o Roger concluir. Agora muda tudo. Se Deus quiser, não vamos voltar nunca mais", garantiu. Sobre a emoção da partida, Ettinger foi direto. "O coração está agitado. O Paysandu é isso. É difícil até o final. Esse ano foi de muito sofrimento, mas a gente atingiu nossos objetivos. Paysandu é contra tudo e contra todos, mas a gente chegou lá".

SAIBA MAIS



Entre altos e baixos da conquista, ele pontuou o momento de maior dificuldade enfrentado pelo clube e pela gestão, que por várias vezes foi alvo de protestos por parte da torcida. "No começo do ano foi muito difícil. Nada dava certo. Muitos problemas nas contratações, mas soubemos reconhecer os erros, voltar atrás e começar de novo. É isso que vale". Embora tenha sido alvo de críticas, sobretudo pela torcida, o presidente agradeceu o apoio e a incrível presença da torcida na reta final da Série C.

"Nós pusemos ai 110 mil torcedores em 2 jogos. Não é qualquer clube que faz isso. E é por isso que a gente trabalha. Nos sentimos muito orgulhosos em representar o estado do Pará", disse, deixando claro que os próximos dias serão de festa, sobretudo na chegada a Belém, prevista para a tarde deste domingo. "Essa semana vai ser de comemoração", encerra.