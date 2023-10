Torcida do Paysandu comemora acesso na sede social do clube: 'Salve Maria de Nazaré'; vídeo

As comemorações pelo acesso do Paysandu para a Série B do Brasileirão se espalham por Belém. Pelas redes sociais, o clube divulgou um vídeo de torcedores comemorando na sede social do clube. Na legenda, o Papão aproveitou para exaltar a conquista em meio ao Círio de Nazaré 2023:

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu

VEJA MAIS