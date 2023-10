Executivo do Paysandu se emociona com acesso à Série B: 'Fruto de muito trabalho'

O dia 7 de outubro de 2023 ficará na história do Paysandu e também do diretor executivo do bicolor, Ari Barros. O dirigente chegou à Curuzu em março, com a missão de reformular o elenco para a disputa da Série C.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu

"Dia memorável em nossas vidas. Todos os funcionários do clube, jogadores, comissão técnica e toda diretoria estavam focados neste acesso. Só tenho a agradecer o carinho deles, da nossa torcida maravilhosa que nos empurrou em diversos momentos. Alegria que não cabe no peito. Agora é comemorar e continuar firmes em busca do título", disse Ari Barros.

Dentro de inúmeras renegociações, além da reformulação do elenco durante a temporada, Ari ajudou o Paysandu a economizar perto de R$ 1 milhão.

SAIBA MAIS



Outro desafio do dirigente foi na manutenção do elenco. Durante a primeira fase,por exemplo,o atacante e artilheiro da equipe ,Mario Sérgio, recebeu sondagens de outros clubes, mas ficou após longas conversas com o executivo.

A lesão do zagueiro Paulão, um dos pilares do time, a perda de Nino Paraíba, que foi punido pela 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), alvo da investigação da nova fase da Penalidade Máxima, foram outros desafios encontrados pelo dirigente.

"Graças a Deus tivemos serenidade, equilíbrio, sempre pensando no bem-estar do Paysandu. E no final, a história mostrou que estávamos corretos", finalizou.