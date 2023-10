Subiu! Fora de casa, Paysandu perde para o Volta Redonda, mas garante acesso à Série B

Volta Redonda e Paysandu fizeram um duelo de altos e baixos, no estádio Raulino Santos, pela sexta rodada do quadrangular decisivo da Série C. Jogando por pelo menos três resultados distintos, o Paysandu segurou a pressão, tomou um gol e se fechou como pôde, até o apito final do árbitro Wilton Sampaio, que decretou a vitória do Volta Redonda por 1 a 0, e o acesso do Paysandu à Série B, após cinco anos na terceira divisão. Veja como foi a partida.

1º Tempo

A partida começou equilibrada, com os dois times se estudando em campo, na tentativa de chegar na área adversária, principalmente por meio das jogadas pela lateral. O Volta Redonda foi o primeiro a ter uma real chance de ataque, mas logo aos quatro minutos acabou sofrendo um desfalque importante, após Henrique Silva reclamar de dores no joelho e ser substituído por Caio Vitor. Em seguida, em cruzamento para a área, Hugo Borges desviou e a zaga do Papão tirou no sufoco.

De modo geral, o primeiro tempo foi tecnicamente fraco, sem lances perigosos. Ficou a missão do Volta Redonda, que precisava da vitória por dois ou mais gols, tentar furar o bloqueio defensivo do bicola, mas sem nenhum perigo real. A melhor chance do primeiro tempo foi aos 27, quando Wellington Silva passou por Kevyn e cruzou para Sánchez, que ajeitou de cabeça para finalização de Caio Vitor, por cima do gol. O Papão ainda teve uma oportunidade na reta final, quando Mário Sérgio encontrou Robinho livre, mas o meia demorou para finalizar e acabou permitindo o bloqueio de Sanchez.

Para um duelo cujo objetivo é ascender um dos times à Série B, as equipes mostraram um certo nervosismo, que refletiu diretamente na baixa criatividade. O resultado inicial de 0 x 0 favoreceu o Paysandu, que caminhava livre rumo ao acesso.

2º Tempo

Na volta do intervalo, as equipes voltaram sem alterações. Em campo, até os 10 minutos, foi o Volta Redonda que arriscou mais, pelo menos três vezes no curto intervalo de tempo, as três com Douglas Skilo na articulação. Aos oito veio o primeiro cartão amarelo do Voltaço, aplicado em Marcão Costa. Logo em seguida, uma confusão se formou no gramado de jogo, com alguns atletas dos dois times envolvidos e o foco no meia Robinho, que foi acusado de "fazer cera" e acabou tomando cartão vermelho, mas só após ser substituído por Ronaldo Mendes.

Depois da confusão, o Volta se manteve no ataque e conseguiu furar o bloqueio defensivo bicolor aos 17 minutos, marcando um gol que colocou fogo na partida. Bruno Barra aproveitou um bate-rebate na pequena área e empurrou para o fundo das redes, decretando 1 a 0 para os donos da casa. O resultado deixava o Voltaço a um gol do acesso, ao mesmo tempo que um gol separava o Paysandu da vaga na Série B. A emoção do gol inflamou as arquibancadas e um princípio de tumulto tomou conta da área onde estavam os torcedores do Paysandu.

Final Dramático

Na tábua classificatória, o Papão ainda figurava em segundo, com 10 pontos, enquanto o Amazonas fazia a parte dele em Manaus e batia o Botafogo-PB por 2 a 0. A derrota bicolor por dois gols simplesmente igualava os pontos de Paysandu e Volta Redonda, que, se fizesse o segundo, levaria a vaga no confronto direto. Com o andar do cronômetro, o jogo começou a ficar tenso. O Papão lançou Bruno Alves para tentar sufocar o time, mas a defesa adversária mantinha-se fechada, dificultando o acesso à área.

O Volta então passou a sufocar o Papão. Aos 38, Sánchez cabeceou com perigo ao lado da trave. Aliás, a trave salvou o Paysandu um minuto depois, quando desviou o cabeceio do Voltaço. Hélio dos Anjos então fez duas mudanças para reforçar a defesa. Saíram Edilson e Vinícius Leite para as entradas de Anílson e Naylhor, no intuito de segurar a pressão adversária. Além de se fechar na defesa, os jogadores do Paysandu começaram a ganhar tempo em lances de contato, sobretudo o goleiro Matheus Nogueira.

Por conta da confusão em campo, a partida foi esticada em 15 minutos. Tempo suficiente para o torcedor bicolor segurar o coração, enquanto o time fazia a parte em campo. O Volta Redonda tentou de todas as formas, mas além da falta de qualidade técnica, pesou também a experiência dos bicolores, que souberam segurar a partida de todas as formas, até o apito final da partida, que, enfim, pôs o Paysandu de volta à Segunda Divisão do futebol brasileiro.

Ficha técnica:

Local: Estádio Raulino Santos

Hora: 18h

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Eduardo Goncalves da Cruz (GO)

Quarto Árbitro: Victor Lucas Pereira Silva (RJ)

Cartões Amarelos: João Vieira, Arthur, Kevyn, Matheus Nogueira (Paysandu) Caio Vitor, Marcão Costa (Volta Redonda)

Cartões Vermelhos: Robinho (Paysandu)

Volta Redonda: Jean Drosny; Wellington Silva, Marcão Costa, Bruno Barra, Sanchez; Henrique Silva (Caio Vitor), Robinho, Paulinho, Hugo Barros (Douglas Skilo); Marquinhos e Samuel Granada.

Técnico: Rogério Corrêa

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson (Anílson), Wanderson, Wellington Carvalho, Kevyn; João Vieira, Alencar (Arthur), Robinho (Ronaldo Mendes), Nicolas Careca (Bruno Alves); Vinícius Leite (Naylhor) e Mário Sérgio.

Técnico: Hélio dos Anjos