No dia da trasladação, torcedores do Paysandu fazem festas em bares com acesso à Série B

Mesmo com a procissão da trasladação nas ruas, o torcedor do Paysandu foi às ruas para comemorar o acesso da equipe à Série B do Brasileirão. A vaga foi obtida neste sábado (7), mesmo após a derrota por 1 a 0 para o Volta Redonda-RJ, fora de casa.

Vários torcedores se concentraram em um bar no bairro do Guamá, periferia de Belém. Esta é a primeira vez em cinco anos que o Papão disputará a Segundona.

A classificação bicolor foi dramática e só foi sacramentada com o apito final. O Papão tomou um gol do Volta Redonda-RJ do segundo tempo e não poderia ser vazado novamente, senão perderia a vaga na Segundona. No entanto, a equipe bicolor segurou o resultado e permaneceu com 10 pontos se garantindo em segundo no grupo C