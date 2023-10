Círio 2023: Torcedor do Paysandu clama por acesso à série B na corda da Trasladação

Enquanto muitos torcedores estarão concentrados na partida decisiva do Paysandu contra o Volta Redonda-RJ, outros estarão na Trasladação do Círio de Nazaré, que acontece simultaneamente neste sábado (7). Matheus Faccin, um torcedor bicolor apaixonado pelo time, viverá este momento de dualidade. Na corda da procissão, ele irá pedir a benção da Imagem Peregrina para que o time consiga acesso à Série B do Brasileirão.

Nascido em Carangola, Minas Gerais, Matheus de 28 anos, se mudou para Belém em 2010 e, desde então, mergulhou na cultura e nas tradições paraenses. No início, ele era apenas um espectador do Círio, mas em 2013, buscando sua aprovação no vestibular, começou a participar ativamente, segurando a corda da procissão e fazendo seus pedidos com fé. Ao se tornar devoto fiel à Nossa Senhora, Matheus passou a ir na corda todos os anos seguintes, mas, dessa vez, o torcedor bicolor tem um pedido especial pelo time.

"Primeiro vou pedir muita saúde para todos e, em segundo, que o Paysandu consiga o acesso para a Série B. Acredito que será lindo demais o Paysandu classificado e os torcedores comemorando na corda", disse. Ansioso, Matheus estará na corda durante o jogo decisivo e não poderá acompanhar os lances da partida. "Já pensei até em levar um rádio de pilha para ao menos tentar acompanhar o começo do jogo, mas tenho fé que na hora que o Paysandu fizer o gol e conquistar o acesso a gente vai saber de alguma forma", completou animado.

Relação com o Paysandu

A paixão de Matheus pelo Paysandu começou com um clássico RexPa, em 2010. Desde então, ele compartilha das alegrias das conquistas e das tristezas dos rebaixamentos, tudo em nome do amor ao clube.

"A primeira vez que fui no estádio ver o Paysandu jogar, foi uma coisa incrível e eu comecei a viver o clube. Feliz com os acessos em 2012 e 2014, triste com o rebaixamento em 2013 e 2018, sem falar nos anos que batemos na trave em busca do acesso. Mas isso é ser bicolor, estar vivendo o clube em todos os momentos, apoiando os 90 minutos e só no final saber se o choro será de alegria ou tristeza", esplicou Matheus, que virou torcedor ao sentir a vibração do Mangueirão. "Quando entrei no estádio e senti a energia da torcida e do time, na hora eu senti que tinha sido escolhido para ser mais um bicolor", disse.

Devoto de Nossa Senhora de Nazaré

Para eternizar sua devoção, Matheus fez uma tatuagem em homenagem ao Círio de Nazaré (Foto: Arquivo Pessoal)

De família católica, o pai de Matheus é baiano e devoto do Senhor do Bonfim, mas quando chegou em Belém passou a viver o Círio, assim como o filho. "Quando me mudei para Belém e fui pela primeira vez no Círio, me emocionei muito, algo que não consigo explicar, mas que todo ano ficava ansioso para chegar o dia da procissão e eu poder viver tudo aquilo novamente. Acabei me tornando devoto", explicou o bicolor.

Para eternizar a paixão pela padroeira do Pará, Matheus fez uma tatuagem com os principais elementos do Círio, como a Imagem Peregrina, a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré e, é claro, a corda da procissão.

Matheus também acredita que haverá uma "ajuda" divina para o Papão buscar o acesso. "Se o destino quis deixar o jogo do acesso para o sábado de Trasladação, é porque tem algo muito lindo para acontecer, eu tenho fé", disse.

A partida acontecerá no estádio Raulino de Oliveira, no interior do Rio de Janeiro, às 18h. O jogo será transmitido ao vivo pelo DAZN e Nosso Futebol.

