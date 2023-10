Círio 2023: Torcedor do Paysandu faz pedido para acesso à série B durante procissão do Traslado

Entre os devotos que acompanharam a passagem da Imagem Peregrina pelos bairros de Ananindeua, nesta sexta-feira (6), estava um torcedor do Paysandu chamado Victor Hugo. Emocionado, ele usava a camisa do Bicolor paraense e fazia um pedido especial para a santa: o acesso do time do coração à série B.

De acordo com o torcedor e devoto de Nossa Senhora de Nazaré, ele aguardou na via para agradecer pela restauração da saúde, após ter passado por um momento difícil em 2023. Aproveitando a situação, ele também pedia para a Santa Peregrina abençoar a equipe de jogadores do Paysandu, para o jogo do próximo sábado (07), contra o Volta Redonda.