Círio de Nazaré 2023: veja que horas começa, quanto tempo dura e qual dia da principal procissão

A maior procissão católica do mundo acontece em Belém, sempre no segundo domingo de outubro de todos os anos: o Círio de Nazaré. Na manifestação religiosa, fiéis do mundo todo expressam a gratidão por pedidos alcançados, pela cura de suas doenças e de entes queridos e caminham atrás da berlinda com a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré pelas ruas do centro da cidade entoando os hinos que homenageiam Nossa Senhora de Nazaré.

Acompanhe, ao vivo, todos os detalhes das procissões do Círio 2023

VEJA MAIS

Que horas começa o Círio de Nazaré?

Este ano, o círio acontecerá no dia 08/10, com duração estimada de seis horas e público aguardado é de 2 milhões de pessoas. O início da procissão acontece às 7h, após o encerramento da missa na Catedral da Sé, no bairro da Cidade Velha, onde sai o trajeto.

Qual o trajeto da berlinda no Círio de Nazaré?

Ao final da missa, a berlinda sai da Catedral da Sé para retornar à Basílica Santuário de Nazaré. O trajeto tem 3,6 km, com paradas rápidas para receber as homenagens à padroeira dos paraenses e segue até o bairro Nazaré. Veja o trajeto da procissão:

Catedral da Sé (Cidade Velha); Rua Padre Champagnat (Cidade Velha); Avenida Portugal (Cidade Velha); Avenida Boulevard Castilhos França (Cidade Velha); Avenida Presidente Vargas (Campina); Avenida Nazaré (Nazaré); Basílica Santuário de Nazaré (Nazaré).

Quanto tempo dura o Círio de Nazaré?

Segundo a diretoria da festa, o tempo estimado para a procissão é de 6h, com a chegada prevista da berlinda na Praça Santuário às 12h.

O que pode levar para o Círio de Nazaré?

Os fiéis devem estar alimentados e hidratados durante o percurso da romaria. Para isso, é essencial levar água e alimentos nutritivos, ricos em gordura boa, como castanhas.

Para guardar documentos essenciais, o uso de pochete presas ao corpo é uma boa opção. É sempre importante ter consigo uma cópia de algum documento de identificação, por exemplo, para, em caso de acidentes ou desmaios, ao precisar de socorro, ser facilmente identificado.

(Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)