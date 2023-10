Círio 2023: operação deve garantir o fornecimento de energia durante as procissões

Um plano de operação, planejado pela Equatorial Energia, tem o objetivo de garantir o fornecimento de energia elétrica de energia elétrica durante as procissões do Círio de Nazaré. O objetivo também é programar o rápido restabelecimento do sistema em casos inesperados de interrupção do serviço. O planejamento envolve ações que beneficiam toda a festividade e, também, a mobilização de equipes para as principais procissões neste final de semana, nos dias 7 e 8 de outubro.

Como ação preventiva, a companhia elétrica realizou podas, inspecionou circuitos e fez manutenção nos equipamentos de manobra ao longo dos trajetos das procissões e em suas proximidades. Além disso, para a Trasladação e a Grande Romaria, a empresa vai contar com equipes em pontos estratégicos e com duplas de operadores nas principais subestações que abastecem as áreas das peregrinações.

Marcelo Costa, gerente do Centro de Operações Integradas da distribuidora, explica que o esquema de atendimento emergencial é disposto em locais onde serão realizadas as missas, homenagens e transmissões dos eventos relacionados às procissões, com foco nos principais pontos: Colégio Gentil Bittencourt, Basílica Santuário de Nazaré, praça Santuário, Arraial de Nazaré, Casa de Plácido, Estação das Docas e Catedral da Sé.

“Caso aconteça alguma eventual ocorrência, a Equatorial está preparada para atender as demandas no menor tempo possível. O nosso planejamento vai garantir o melhor serviço para que a população possa participar das romarias da festividade com segurança e com fornecimento de qualidade”, afirma Marcelo.

Todo esse trabalho será acompanhado pelo Centro de Operações Integradas, que disponibilizará estrutura para a gestão das ocorrências, bem como para a manobra de sistemas, caso seja necessário. Além desta área, profissionais de TI, Automação, Comunicação, Segurança e Relacionamento com o Cliente também estarão de plantão para atender as ocorrências.

Segurança

O executivo da área de Segurança da empresa, Eder Carvalho, um dos principais perigos está relacionado aos papéis metálicos que as pessoas costumam soltar na hora das romarias. “É de extrema importância evitar a utilização desse tipo de material nas proximidades da rede elétrica. Devido à sua natureza metálica, ele possui condutividade elétrica e, quando em contato com a rede, pode resultar em curtos-circuitos. Recomenda-se optar por papel que não contenha nenhum componente metálico em sua composição”, alerta o executivo.

Ele também chama a atenção para os fogos de artifício durante as procissões. O recomendado é utilizá-los o mais longe possível da rede de energia e adotando as orientações de segurança do fabricante dos fogos.

A Equatorial Pará reforça que qualquer demanda relacionada à falta de energia, o cliente poderá acionar a empresa pelos canais oficiais de atendimento que estão disponíveis 24h, por meio do 0800 091 0196, pelo site equatorialenergia.com.br, pelo aplicativo Equatorial Energia ou pela Clara no WhatsApp (91) 3217-8200.