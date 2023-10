Círio 2023: romarias na Grande Belém serão com muito calor e sem chuvas

As mais de 2 milhões de pessoas que participarão do Círio de Nossa Senhora de Nazaré neste domingo (9), em Belém, devem se preparar para uma temperatura máxima variando entre 35 e 37°C e sem previsão de chuvas. Esse cenário deverá ocorrer ao longo deste final de semana, ou seja, de sexta-feira (6), quando, então, se realizará o Traslado da Imagem, do centro de Belém aos municípios de Ananindeua e Marituba; no sábado (7), com a Romaria Rodoviária, Círio Fluvial e Motorromaria; no domingo (8), com a Grande Romaria do Círio 2023 pelas ruas da capital do Pará. A previsão é do Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), sediado em Belém.

"As altas temperaturas verificadas em Belém neste período vão prosseguir neste final de semana. A temperatura máxima na sexta, sábado e domingo irá variar entre 35 e 37°C e a mínima, entre 22 e 24°C. Belém vai ter céu claro, com sol entre poucas nuvens, ou seja, dias ensolarados. A possibilidade de chuva, na forma de pancada (intensa, mas de curta duração) e em locais isolados é de 10%, isto é, 90% são de que não vai ter chuva", destaca o meteorologista do Inmet, José Raimundo Souza. Desde agosto, não se tem uma chuva forte na Grande Belém - a última chuva de maior intensidade, de 13.2 milímetros se deu em 3 de setembro.

Período seco

Esse cenário de altas temperaturas e sem previsão de chuva tradicional na Grande Belém deverá se perpetuar ao longo da quinzena da quadra nazarena, estendendo-se no estado como um todo até dezembro. Desde agosto, o paraense vive um período seco. Em setembro, em Belém, as chuvas somaram apenas 32 milímetros, enquanto que a média do mês é de 120 milímetros. Em 40 anos, este foi o segundo maior período de seca em setembro na RMB.

No sul e sudeste do Pará, sem incidência de chuvas, a temperatura tem sido bem elevada - cerca de 39°C em cidades, como Conceição do Araguaia e Redenção. No oeste paraense, a cidade de Santarém, por exemplo, já registrou temperatura variando entre 36 e 38°C.