Terminal e aeroporto de Belém vão movimentar mais de 130 mil passageiros no Círio 2023

A semana do Círio 2023 chegou e Belém começa a receber visitantes de várias partes do mundo. E a expectativa é de grande movimento no terminal rodoviário e aeroporto de Belém. De acordo com as informações repassadas pela Sinart, que administra o terminal, 34.100 passageiros vão movimentar o Terminal Rodoviário de Belém, com acréscimo de 50% no número real de 2022. E no aeroporto de Belém, a expectativa de movimentação é de 100 mil passageiros.

De acordo com a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário Turístico (Sinart), a expectativa de circulação de passageiros durante o período do Círio de Nazaré será de, aproximadamente, 24.400 embarcados e 9.700 desembarcados. Um total estimado de 34.100 passageiros circulando no Terminal Rodoviário de Belém, com acréscimo de 50% no número real de 2022.

Os destinos mais procurados para dentro do Estado são: Mosqueiro; Bragança; Marudá; Vigia e Colares. E para fora do Estado são: São Luis; Fortaleza; Recife e Rio de Janeiro

Já de acordo com a Norte da Amazônia Airports (Noa), empresa responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Belém, a movimentação de passageiros prevista é de 100 mil passageiros, sendo que a estimativa é que 52 mil vão desembarcar.

A movimentação de aeronaves (pouso e decolagens) é de 779 operações. O número de aeronaves que vão pousar é de 389. E as origens mais comuns: Confins, Guarulhos, Fortaleza, Brasília, Macapá e Recife. No trecho internacional estão Lisboa, Fort Lauderdale, Paramaribo e Caiena.

A empresa informou que no Círio do ano passado 45.851 passageiros desembarcaram em Belém. O número de operações foi de 720 voos e 360 pousos. As principais origens foram Brasília, Manaus, Campinas, Fortaleza e Guarulhos. Internacional foi Lisboa.

A reportagem solicitou os dados de movimentação da Companhia dos Portos e Hidrovias do Pará e a assessoria de comunicação informou que os dados devem ser divulgados nesta terça (3).