A uma semana da Grande Procissão, confira os eventos do Círio de Nazaré 2023

Neste domingo (1º), a capital paraense está a uma semana da Grande Procissão do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Durante a semana uma série de eventos religiosos e artísticos poderão ser acompanhados pelo público em Belém. Confira, o que acontecerá de mais emblemático ao longo dos próximos dias.

Na terça-feira (3), às 18h, abertura oficial da programação da Festividade Nazarena, com missa na Basílica Santuário de Nazaré, após, haverá o show de Liah Soares e convidados na concha acústica.

Na quarta-feira (4), às 8h, início da vigília de adoração ao Santíssimo Sacramento, na Capela do Bom Pastor, no Centro Social de Nazaré.

Às 20h, haverá romaria e traslado dos carros, num percurso de 5 km, com saída da Praça Santuário de Nazaré e chegada no Porto Futuro.

Na quinta-feira (5), às 18h, apresentação do manto na Basílica-Santuário.

Na sexta-feira (6), às 6h, final da vigília de adoração ao Santíssimo Sacramento na Capela do Bom Pastor, no Centro Social de Nazaré.

Às 8h, Traslado para Ananindeua-Marituba, num percurso de 53 km, com saída da Basílica Santuário de Nazaré.

Às 19, Auto do Círio, espetáculo considerado patrimônio histórico e imaterial da cultura do estado, com concentração na Praça do Carmo

Às 20h, canções para Maria na Basílica-Santuário de Nazaré.

No Sábado (7), às 5h30, Romaria Rodoviária, num percurso de 24 km, com saída da Igreja Matriz de Ananindeua.

Às 9h, Romaria Fluvial, com saída do Trapiche de Icoaraci, com percurso de 18,5 km.

Às 11h30, Motorromaria, com saída da Praça Pedro Teixeira, com percurso de 2,5km.

Às 12h30, Descida da Imagem, na Basílica-Santuário de Nazaré. Momento em que imagem original de Nossa Senhora de Nazaré é retirada do Glória do Altar-Mor, para ficar durante os 15 dias da festividade mariana em nicho ornado no presbitério.

Às 16h30, Missa da Trasladação, em frente ao Colégio Gentil Bittencourt, na avenida Nazaré.

Às 17h30, Trasladação, com saída do Colégio Gentil Bittencourt, percorrendo o mesmo trajeto do Círio, em sentido contrário, num percurso de 3,7 km.

Festa da Chiquita, na Praça da República, após o encerramento da Trasladação

No Domingo (8), às 6h, Missa do Círio na Catedral de Belém.

A Grande Procissão sai às 7h da Catedral de Belém rumo à Praça Santuário de Nazaré, num percurso total de 3,6 km.

A festividade terá 14 romarias pelas ruas e rios da Grande Belém em homenagem à padroeira dos paraenses.