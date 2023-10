Círio 2023: romeiros irão receber apoio pelo projeto 'Peregrinos de Nazaré'

Durante a semana nazarena, entre os dias 3 e 7 de outubro, romeiros irão receber apoio pelo projeto "Peregrinos de Nazaré", uma iniciativa da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). O projeto vai ajudar pessoas desacompanhadas ou grupos vindos do interior, principalmente daqueles que vêm de municípios do nordeste paraense, que viajam a pé ou de bicicleta até a Basílica de Nazaré, em Belém.

O projeto é realizado desde 2016. Neste ano, as equipes de atendimento da Diretoria da Festa, junto com a Guarda de Nazaré, com apoio da Secretaria de Turismo do Estado (Setur), estarão no trecho entre o município de Castanhal, Belém e a Alça Viária, que contará com cinco pontos de acolhida. Além disso, terá 18 pontos de apoio ao longo da rodovia BR-316 até a Casa de Plácido, no Centro Social de Nazaré.

Franco Marcial, diretor responsável pela Comissão Interna de Acolhida (CIA), também acrescenta que o projeto terá apoio da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Saúde Pública (Sespa), Cruz Vermelha, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Defesa Civil, Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran). "Também conseguimos oferecer maior apoio logístico ao chegarem na Basílica Santuário e Casa de Plácido”, explica.

Origem dos "Peregrinos de Nazaré"



A iniciativa "Peregrinos de Nazaré" foi criada no início da década de 1980, com a Romaria Castanhal-Belém, que começou com um grupo pequeno de romeiros, que saíam do município a pé e caminhavam até a Basílica de Nazaré. A distância é de 78 quilômetros, com quase um dia inteiro de caminhada. Atualmente, outros devotos de outras cidades paraenses fazem o mesmo na semana do Círio, seja a pé ou de bicicleta.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Lázaro Magalhães, coordenador do caderno de Cidades)