Círio 2023: artesã paraense monta procissão em miniatura à Nossa Senhora

A devoção à Nossa Senhora de Nazaré é exposta das mais diversas maneiras pelos fiéis. A artesã paraense Yeda Chaves inovou e montou, na própria casa, uma procissão com bonecos representando o Círio, com promesseiros, corda, berlinda, arraial e outros itens da festividade.

VEJA MAIS

(Imagem: Igor Mota / O Liberal)

Nas semanas que antecedem o Círio, a padroeira da Amazônia passa a ganhar ainda mais destaque nas casas de centenas de pessoas. E para Yeda, que está entre os devotos que aguardam com expectativa a chegada das festividades, há oito anos já faz parte de seus hábitos a montagem de uma procissão utilizando bonecos de argila.

“Tudo isso aqui começou quando eu comprei o meu primeiro bonequinho para dar de presente para uma pessoa. Tem um senhor que vende lá na praça da Basílica e como eu sou muito apaixonada por itens artesanais, fiquei encantada com a representatividade que ele faz da nossa procissão. Então tive a ideia de montar um círio aqui em casa e fui começando a comprar os bonecos. Como eu trabalho com decoração de mesa, mas tudo feito aqui para a minha casa, gosto muito. Também ensino nas redes sociais”, relata.

Yeda Chaves (Imagem: Igor Mota / O Liberal)

Os preparativos para a montagem de todas as ‘alas’ da procissão feita por Yeda começam ainda no mês de setembro. “A minha decoração inicia pelo menos 30 dias antes do Círio. É tão emocionante que eu não gosto de preparar uma semana antes. Procuro fazer tudo com calma e antecedência que é para eu estar envolvida com o que faço”, explica.

Confecção

(Imagem: Igor Mota / O Liberal)

Yeda conta que ainda produziu alguns detalhes da procissão em miniatura, como as árvores, e utilizou materiais reciclados para representar as mangueiras da Presidente Vargas. “Quando olhei a procissão pensei ‘essa avenida tá sem árvores’, então comecei a colocar aqui e fiz até as orquídeas. O Círio é algo que a gente não consegue explicar, mas conseguimos sentir. E as pessoas podem também sentir em casa, em pequenos detalhes” relata.

No momento em que encomenda os novos bonequinhos para a procissão, Yeda faz questão de repassar as características que gostaria de destacar nos personagens. “Eu falo quais personagens estão faltando e ele confecciona. Sempre informo sobre os detalhes da aparência que ele deve por, qual ala o personagem vai compor, a cor, como o cabelo deve ser, se é uma corda só de mulheres ou homens e várias outras coisas assim”, exemplifica.

(Imagem: Igor Mota / O Liberal)

A artesã ainda afirma que alguns dos personagens foram criados em homenagem aos próprios filhos e a ela mesma. “Eles estão representados entre os promesseiros que pedem a nossa senhora pelos estudos. Um bonequinho está com o livro de medicina e o outro com a plaquinha do curso de Direito. Tem uma que tem cabelos vermelhos e eu fiz para mostrar que eu estou na procissão também”, brinca mostrando a boneca.

Criatividade

De acordo com Yeda, as decorações são um tipo de relaxamento e, por isso, em todas as épocas comemorativas do ano, ela prepara um cenário diferente na bancada de sua casa. “Quando não está no período do Círio, eu embrulho de um por um dos bonequinhos e guardo com muito cuidado para não quebrar. Faço exatamente igual a decoração de Natal que fica só esperando para ser colocada todos os anos. Mas não é só com esses, também faço isso na decoração da Páscoa, do Círio, de São João. Cada uma esperando a sua época especial do ano”, esclarece.

bonequinhos do círio Imagem: Igor Mota / O Liberal Imagem: Igor Mota / O Liberal Imagem: Igor Mota / O Liberal Imagem: Igor Mota / O Liberal Imagem: Igor Mota / O Liberal Imagem: Igor Mota / O Liberal Imagem: Igor Mota / O Liberal Imagem: Igor Mota / O Liberal Imagem: Igor Mota / O Liberal Imagem: Igor Mota / O Liberal Imagem: Igor Mota / O Liberal Imagem: Igor Mota / O Liberal Imagem: Igor Mota / O Liberal Imagem: Igor Mota / O Liberal Imagem: Igor Mota / O Liberal Imagem: Igor Mota / O Liberal Imagem: Igor Mota / O Liberal