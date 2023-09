‘Cultura de Fé’ reforça programação cultural de Belém no mês de outubro

O mês de outubro está chegando e com ele a efervescência cultural em Belém. Para reforçar a agenda da capital no período do Círio, o Teatro do Sesi realizará por mais um ano a programação ‘Cultura de Fé’, que reúne grandes talentos das artes paraenses. A primeira atração sobe ao palco no dia 5 de outubro, reunindo cantoras consagradas da música local com o show “Nosso Brega por Elas”. Completam a agenda a peça de teatro ‘Ver de Ver-o- Peso’, show da intérprete Mariza Black e a estreia da Orquestra Sustentável SESI.

No dia 05 de outubro, às 20h30, o espetáculo ‘Nosso Brega por Elas’ abre a programação. As cantoras Hellen Patrícia, Lucinnha Bastos, Rebeca Lindsay e Valéria Paiva dividirão os vocais interpretando alguns dos bregas mais conhecidos e pedidos do grande público. O dançarino e coreógrafo Rolon Ho será o convidado especial. A apresentação terá ainda a participação especial dos compositores Firmo Cardoso, Sandro Aragão e Nelsinho Rodrigues.

“Em 2022 tive a honra de participar e esse ano recebi o convite do Teatro do SESI para retornar. Faremos uma homenagem aos compositores porque acreditamos que o compositor vem antes do intérprete. Ele que criou a obra e, merecidamente, precisa ser reconhecido. Queremos que as pessoas saiam abraçadas, acarinhadas e se divirtam muito”, afirma Lucinnha Bastos, que também assina a direção artística do show. O espetáculo terá direção musical de Rodrigo Camarão e recebeu grande aceitação do público em 2022, confirmando a relevância do gênero musical na expressão dos valores e costumes do povo paraense.

Nos dias 13 e 14 e outubro, será a vez da tradicional peça ‘Ver de Ver-o-Peso’ retornar aos holofotes do Teatro do SESI. A montagem se passa em uma das feiras mais famosas do Brasil e faz uma crítica social a partir da rotina dos feirantes e visitantes do espaço. As frutas, ervas, o sincretismo religioso, os urubus, a xepa e outros elementos são o cenário da história que é encenada há cerca de 40 anos.

Já no dia 20 de outubro é a vez de Mariza Black estrear seu novo trabalho. A cantora com mais de 20 anos de atuação na cena cultural paraense apresentará novas canções ao público. Ela é intérprete de escolas de samba em Belém, Ananindeua e Mosqueiro e integra o coletivo ‘Tem mulher na roda de samba’, que reúne e apoia inserção das mulheres no samba. Mariza é também a convidada especial da oitava edição do Sala de Ensaio, programa exclusivo para o YouTube oficial do Teatro do SESI. O episódio poderá ser assistido a partir do dia 06 de outubro, no canal youtube.com/teatrodosesipara.

Para finalizar com chave de ouro o mês, no dia 28 de outubro, às 19h, será a estreia da Orquestra Sustentável do SESI que apresentará o show ‘Amazônia Musical’. A OSS é uma iniciativa inovadora realizada pelo Teatro do SESI, com estudantes de Belém, Ananindeua e Icoaraci e tem como objetivo desenvolver nos alunos habilidades artísticas de música, em especial na área percussiva e divulgar a riqueza da cultura amazônica. O espetáculo terá a participação especial da Marujada de São Benedito, de Bragança; Boi Malhadinho; Pássaro Junino Tucano; do músico Félix Robato e sua filha, Maria Helena; e do músico Argentino Neto.

“Iniciamos a programação ‘Cultura de Fé’ em 2020 e, desde então, se tornou um dos pontos altos da nossa agenda anual. Buscamos valorizar artistas e manifestações paraenses, que tenham grande identificação com o público e o resultado é muito positivo. Contribuir para a cultura em um período tão especial para quem mora e visita Belém tem sido muito especial e temos certeza que em 2023 não será diferente”, conclui Ana Cláudia Moraes, gerente do Teatro do SESI Pará.