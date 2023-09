Roda de Samba itinerante da Casa D'Noca faz festa especial na Casa Apoena neste domingo, 24

No Casa D'Noca se apresentaram grandes nomes do samba nacional e estadual, com rodas que iam do "partido alto" ao pagode da moda. Aos finais de semana muitos amigos se reuniam no espaço afim de diversão e ouvir boa música. Porém, em meio a pandemia, o espaço fechou e ficaram apenas lembranças. A cantora paraense Flávia Anjos convida o público paraense para reviver esses momentos com a roda de samba itinerante da Casa D'Noca que chega até a Casa Apoena neste domingo, 24, a partir das 16h com Mariza Black, Lorena Monteiro e Cacau Sinimbu.

Flávia explicou que o sentimento deixado pelo espaço Casa D'Noca é como se artistas e público tivessem ficado órfãos. “Nosso público começou a pedir nossa volta e decidimos procurar parcerias de estabelecimentos para fazer mensalmente nosso samba itinerante pela cidade”, explicou a cantora.

Flávia ressaltou ainda que será um momento de reviver memórias, além de curtir muito samba. “Reencontros e abraços, acolhimento e uma atmosfera de amor e axé, como sempre foi a marca da nossa Casa D'Noca. Nossa roda é democrática e, inclusive, adoramos receber os artistas, que também tenham interesse de mostrar seus trabalhos autorais”, destacou.

A cantora destacou ainda que há alguns meses realiza esses encontros e as convidadas e convidados tem sido rotativo, assim como a banda que faz o show depois que a roda acaba. “Nessa edição termos eu, que recebo nossas convidadas, Lorena Monteiro e Mariza Black na roda de samba, e o repertório é pautado no que cada uma gosta de cantar e o que o público também gosta”, reforçou.

Flávia adiantou que terá samba dos mais antigos aos contemporâneos. E a Cacau Sinimbú que encerra o domingo com pagode. Ao ser questionada sobre a possibilidade de fazer um evento cada vez mais constante do samba no Pará, Flávia explicou que “recentemente criamos um selo, aonde serão desenvolvidos e trabalhados alguns formatos onde possamos relembrar muito do que foi vivido na Casa D'Noca, e também onde possamos abraçar muitos outros artistas”.

Flávia acredita que o samba é o Brasil que deu certo. “Um ritmo que contém uma diversidade cultural enorme dentro dele e que representa a alegria de um povo inteiro. Não à toa, ele encanta inclusive os que nem brasileiros são, e tem uma carga de representatividade brasileira incrível”, destacou.

A cantora reafirmou ainda que dentro desse contexto, o papel da “Casa D'Noca” no Estado do Pará, foi e ainda é importante para agregar diversos compositores que fazem parte da cena desse samba da Amazônia. “E não apenas isso, mas também reunir um público receptivo. O Samba ajuda a contar muito sobre a história do Brasil. Além do que, O Samba Cura”, concluiu.

Agende-se

Roda de Samba Itinerante “Casa D’ Noca”

Data: 24/09

Hora: a partir das 16h

Endereço: Casa Apoena (R. São Boaventura, 171 - Cidade Velha, Belém - PA, 66020-550)