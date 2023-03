A roda de samba é delas, neste sábado, 11

Hoje, as mulheres irão dominar a roda de samba que costuma acontecer todos os sábados, na Cervejaria Cabôca. Tradicionalmente realizada pelo cantor e compositor Arthur Espíndola, dessa vez, ele dará licença para Mariza Black, Karen Tavares¸ Maria (projeto Fervô), Sandrinha e Pagode das Meninas tocarem a roda de samba “Delas”, a partir das 14h. A programação vai entrar pela madrugada.

O samba paraense influenciado pelos ritmos afro-amazônicos darão voz e cor à força feminina e luta por direitos e igualdade, celebradas este mês, devido ao Dia Internacional da Mulher, que transcorreu na última quarta-feira, 8.

A cantora Maria, a voz do projeto Fervô, vai abrir a roda de samba, às 14h, seguida de Karen Tavares, cantora com 15 anos de trabalho autoral de samba, música de terreiro e batuques amazônicos, às 16h. Logo depois, o Pagode das Meninas agitará o público com as integrantes Juliana Franco (voz e violão), Patrícia França (voz e reco-reco), Débora Costa (rebolo) e Amanda Soares (surdo).

Mariza Black sobe ao palco às 19h com um show potente. Com 19 anos de carreira, a artista paraense é uma das mais populares intérpretes do samba paraense e uma das raras mulheres puxadoras de samba enredo com atuação nas escolas de samba incluindo Caprichosos da Cidade Nova (Ananindeua) e Piratas da Batucada (Belém). Atualmente, ela coordena o Encontro Nacional das Mulheres na Roda de Samba no Estado do Pará. A voz de Mariza Black encanta ao som da percussão e do cavaquinho na cadência de composições de sambas paraenses e nacionais.

A partir da meia noite, a cantora Sandrinha estreia na roda de samba. Natural de Capitão Poço com trajetória musical em bandas que se apresentam pelo interior paraense, Sandrinha tem realizado vários shows em Belém em carreira solo com a sua banda.

Agende-se:

Roda de Samba Delas

Dia: sábado, 11

Local: Cervejaria Cabôca (Boulevard Castilho França, em frente à Estação das Docas, Campina).

Ingressos à venda no local.