Viih Tube desabafa após ser acusada de se promover com gravidez

Viih Tube desabafou após ser acusada nas redes sociais de usar a nova gravidez para se promover. A influenciadora participou com Eliezer do Programa Mais Você, na última segunda-feira (29), para anunciar a gravidez do segundo filho. Os dois são pais de Lua, de 1 ano.

Na madrugada desta terça-feira (30), Viih Tube publicou um texto nas redes sociais. “Sei que nós escolhemos expor nossa vida, nossa família, mas ter filho não é marketing, é o maior sonho da minha vida e é a maior responsabilidade! Vi muitos comentários maldosos falando até em tom de competição com outras influenciadoras”, escreveu a youtuber nos stories do Instagram.

“Obrigada a todo carinho da maioria hoje. Vocês são incríveis! Mas os comentários maldosos machucam demais, precisava falar. Sei lá se é porque tô grávida e parece que tudo fica mais aflorado. Enfim vou descansar, amanhã é um novo dia!”, declarou Viih Tube.

A influenciadora disse que gravava vídeos todas as vezes em que fazia teste de gravidez. A ideia era postar um compilado quando o resultado era negativo. “Quando engravidei, fiquei mais tranquila de contar como foi o sentimento das vezes que tentava”, explicou.

“Achei que compartilhando já sabendo que um mês depois eu contaria que deu certo não desistir, inspiraria positivamente as mamães que tentam e se deparam com aquele frio horrível na barriga quando veem o negativo e que, depois de um tempo, até acabam desistindo”, escreveu.

Viih Tube disse que não é tudo que se sente confortável em compartilhar, principalmente em tempo real. Ela avaliou que engravidou rápido, em apenas três meses de tentativa. “Eu é que sou ansiosa e achava que tinha algo errado, que deveria dar positivo de primeira, por isso me considerei uma tentante. Peço desculpas se de alguma forma isso magoou alguma tentante que está numa busca frustrante do positivo”, desculpou-se.

Viih revelou que também recebeu muitas mensagens de mulheres que tentam engravidar, mas ainda não conseguiram, dando forças para nova mamãe.