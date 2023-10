Círio 2023: decoração nas ruas de Belém encanta moradores e devotos

O período das festividades do Círio de Nazaré traz uma atmosfera de devoção ao Pará. As casas, lojas e ruas ganham uma decoração diferente e significativa, como gesto de homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Em Belém, faltando uma semana para o Círio 2023, as principais vias receberam ornamentações e enfeites, como os mosaicos que foram instalados nas avenidas Presidente Vargas e Nazaré, que chamam atenção de quem passa pela área.

VEJA MAIS

Vilma Ruth Couto (Imagem: Igor Mota / O Liberal)

A decoração luminosa em Belém já faz parte da tradição do Círio, pois a cidade ganha enfeites e iluminação com elementos voltados à padroeira paraense e a festa religiosa. Neste ano de 2023, a novidade são os mosaicos feitos com fitilhos coloridos e brilhosos, que garantem beleza de dia e de noite.

“Esse é um momento de demonstração de fé. Eu acho que a cidade fica muito mais bonita quando se aproxima o Círio. Eu achei esse mosaico lindíssimo, foi uma perfeição. Todos os anos a gente se reúne aqui para ver a procissão e temos uma vista privilegiada dessa festa linda”, diz Vilma Ruth Couto, aposentada de 71 anos que mora no 9º andar de um edifício residencial bem em frente ao mosaico, na Avenida Presidente Vargas.

(Imagem: Igor Mota / O Liberal)

De acordo com ela, o local é disputado pelos familiares para conseguir ver a festa do Círio e a passagem da berlinda com Nossa Senhora. Há cerca de 37 anos, período em que Vilma mora no nono andar do prédio, eles acompanham a colocação dos enfeites para a festividade. “Eles começaram a fazer o mosaico há mais ou menos uma semana, estavam trabalhando a noite aqui. Essas cores são bem chamativas, parecem as do arrastão do pavulagem (grupo de música regional). Chamam atenção de quem passa aqui, as pessoas param para ficar olhando”, conta Vilma.

Preparação antecipada

Shirley Cavalcante Nassar (Imagem: Carmen Helena / O Liberal)

Outra devota que entra no clima do Círio e idealiza a decoração da casa semanas antes dos festejos é a advogada Shirley Cavalcante Nassar. Para ela, a data é uma das mais importantes do ano e merece uma dedicação especial.

“Todos os anos nós fazemos e comemoramos o Círio Fluvial. Preparamos a casa muito antes, por conta deste evento. Temos o privilégio de sermos abençoadas por Nossa Senhora, com a devida licença poética de ‘esse rio é minha rua’ praticamente, pois moramos em frente ao rio por onde ela passa no dia do Círio fluvial. Essa tradição de decorar a casa já tem mais de 30 anos e, sobre o Círio fluvial, desde que eu mudei pra esse apartamento. Passei a agregar, além dos familiares, os amigos”, explica a advogada.

Shirley Cavalcante Nassar (Imagem: Carmen Helena / O Liberal)

Shirley relata que tudo é pensado com um simbolismo especial, todos os itens, cores e locais onde os enfeites decorativos são colocados. “Nos preocupamos com as cores que, para mim, simbolizam o Círio, como o branco e o amarelo. A decoração é pensada nos detalhes, desde a entrada, com guirlanda de Nossa Senhora para acolher os amigos e parentes; a mesa posta, com a louça que é usada e esse ano é com detalhes de lírios. Ainda tem a cor da decoração das flores naturais, tudo é feito pensando em agradar a nossa rainha”, destaca.

Segundo a advogada, além da decoração, o sentimento de fé se espalha pelas ruas. “Eu adoro receber amigos que moram fora, andar por Belém e mostrar a cidade toda decorada, iluminada com os temas de nossa senhora. Conto pra eles a história e falo sobre a tradição do povo paraense e do Círio. Isso é algo que transcende o sentimento, a vibração, o movimento da cidade em torno de nossa senhora, as novenas, as visitas”, finaliza Shirley.

Novidades e atrações da festividade

Imagem de LED (Cristino Martins / O Liberal)

Neste ano, além do mosaico, a decoração de Belém para o Círio também conta com a novidade da imagem luminosa gigante de Nossa Senhora de Nazaré - que fica no final da avenida Visconde de Souza Franco (Doca) - ser apresentada com o rosto. A atração é uma das mais visitadas durante o período do Círio, assim como o famoso túnel luminoso de LED. Além disso, será montada uma réplica de seis metros de altura totalmente iluminada da Brasília Santuário, para atrair os belenenses e turistas.

Conforme a programação divulgada pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), a inauguração dos elementos decorativos para o Círio de Nazaré 2023 ocorrerá junto com a romaria do translado dos carros, no dia 4 de outubro, a partir das 18h. O público ainda poderá acompanhar a apresentação de cantores e da banda da Guarda Municipal.