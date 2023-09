Círio 2023: procura por objetos de decoração movimenta lojas, em Belém

A festa do Círio de Nazaré movimenta Belém e aumenta as buscas por objetos de decoração para representar a devoção dos fiéis. Nesta quinta-feira (21), várias lojas e comércios pela capital paraense exibiam os artigos e enfeites que foram produzidos especialmente para o maior evento religioso do mundo e já tem destinação certa: as casas e apartamentos de devotos. Para os comerciantes, essa época do ano, além de ser um momento de abastecer os estoques, também expõe a fé da população.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Corrida do Círio 2023: grupo de mulheres faz preparação especial para a prova ]]

Engracia Nobre (Imagem: Ivan Duarte / O Liberal)

O Círio é carinhosamente chamado de “natal antecipado dos paraenses”, pois assim como no período natalino, essa festividade ganha enfeites especiais na cidade e nas residências. Segundo Engracia Nobre, sócia proprietária de uma loja de artigos religiosos, a preparação para o Círio começa meses antes.

“São muitos fiéis pagando promessa e querendo levar os itens. Realmente é o nosso Natal. Sempre que vem aqui eles levam muitos mantos de Nossa Senhora, coroas, terços e os itens que são personalizados e a gente manda fazer especialmente para essa época. Além disso tem as imagens de argila, guirlanda, miriti, tudo com a santa para ficar em destaque nas casas. Geralmente, durante o ano, atendemos muitos paraenses, mas quando se aproxima a procissão, vem gente de vários outros estados e até de outros países também”, conta.

Engracia Nobre (Imagem: Ivan Duarte / O Liberal)

Engracia deixa claro que, para ela, a venda de artigos religiosos é mais que um trabalho. “Isso é um propósito de vida. Eu e minha irmã que também é dona temos a felicidade de levar um pouco de esperança através dos artigos religiosos. Principalmente após a pandemia, eu até me emociono ao falar, mas a gente faz isso por amor. Faz dois anos que abrimos no dia do Círio e ver as pessoas aqui é gratificante. A gente vive daqui e sei que isso é porque Nossa Senhora nos abençoe o ano inteiro”, relata.

Diversidade de enfeites

Richarles Júnior (Reprodução: Carmem Helena / O Liberal)

Outro lojista que também comentou sobre o crescimento das vendas e a importância do período do Círio para a cidade foi Richarles Júnior, gerente de uma loja no comércio. Segundo ele, a movimentação na loja, que fica localizada no comércio de Belém, é tão intensa que nem é possível contabilizar o que é vendido.

“A gente não consegue nem mensurar quantos objetos são vendidos porque vendemos peças, metros, unidades e até dúzias, então sai muito. Geralmente quando termina a semana do 7 de setembro, já inicia a procura pelos objetos do círio. E vai aumentando gradativamente até o mês de outubro. A novidade deste ano são as imagens emborrachadas, que se caírem no chão não vão quebrar. Além disso, tem as fitas de cetim mais largas. Mas os tradicionais sempre saem também, as cordas, velas e até mantos decorados.

(Reprodução: Carmem Helena / O Liberal)

O gerente ainda relata que muitos compradores dizem que as decorações são feitas nos mais diversos locais, não somente em casa. “Eles chegam aqui e contam que os objetos são para decorar a casa, mas também acabam sendo colocados em berlindas, veículos e até para doar e deixar outra pessoa feliz. Ainda tem muita gente que compra os itens de decoração para revender”, aponta Richarles.