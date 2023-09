Círio 2023: Casa de Plácido recebe doações de materiais para atender os romeiros; veja como doar

A Casa de Plácido, espaço que acolhe os romeiros do Círio de Nazaré, em Belém, anunciou, nesta quinta-feira (21), que já está recebendo doações de alimentos, materiais para atendimento médico, produtos de limpeza, entre outros. As doações podem ser entregues no atendimento na Casa Coração de Maria (antigo espaço do exército). Aos que moram em outras localidades, podem doar via PIX: 24.665.867/0001-24.

Desde sua inauguração, em 2009, a Casa de Plácido atende milhares de romeiros de todos os cantos do estado e do país. No local, os peregrinos recebem todos os cuidados necessários para finalizarem suas missões. O espaço conta com refeitório, praça de alimentação, ambulatório de primeiros socorros, salas de repouso, lava-pés e banheiros. As ações de acolhida começam no próximo dia 4 de outubro.

Confira os produtos que podem ser doados:

Equipe de Cozinha:

Alimentos não perecíveis

Água Mineral

Guardanapos, Copos e Talheres Descartáveis.

Equipe de Lava-pés:

Sabonete líquido

Hidratante

Luva Descartável

Esponjas Macias

Toalhinhas

Escovinha

Terços

Máscaras Descartáveis

Equipe de Limpeza:

Detergente

Sabão em pó

Bota

Luva Látex

Equipe da Saúde:

Atadura

Gases

Algodão em rolo

Esparadrapo

Soro Fisiológico

Anti-Inflamatórios

Relaxante Muscular

Anti-Histamínico

Anti-Hipertensivo

Como doar?

As doações podem ser entregues no atendimento na Casa Coração de Maria (antigo espaço do exército)