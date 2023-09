Corrida do Círio 2023: grupo de mulheres faz preparação especial para a prova

Com outubro se aproximando, o clima do Círio começa a tomar conta de Belém e, junto com as procissões, um dos eventos mais aguardados é a Corrida do Círio. Já na contagem regressiva para a prova promovida pelo Grupo Liberal no dia 22 de outubro, um grupo de mulheres, integrantes de uma academia no bairro do Jurunas, se reuniram para fazer uma preparação especial.

VEJA MAIS

Coordenadas pela personal trainer Larissa Nagata, o grupo compartilha uma rotina de treinos para a prova, respeitando a individualidade de cada atleta. “O treinamento das meninas está sendo de acordo com a cronologia delas. Cada uma treinando nas suas devidas habilidades, com musculação, cardio e claro, o treino de corrida de rua, duas vezes por semana”, explicou a personal.

Além dos treinos, dicas nutricionais são compartilhadas pela professora, com foco no dia da prova, já que as atletas devem se cuidar para não sofrer, principalmente, com a desidratação.

“Eu oriento as atletas, como profissional de educação física, a se alimentarem bem, mas não enchendo a barriga, porque se você encher muito, durante a prova, você pode passar mal, ter mal-estar e náuseas. É importante se hidratar bastante também, para não ficar desidratada durante a prova e acabar tendo um mal-estar, a famosa ‘cara branca’, além de ter um sono revigorante e um bom descanso”, orientou a profissional.

Para a integrante do grupo formado na Academia Clara Nagata, Ana Vivian Marques, a expectativa para a Corrida do Círio é alta, e o momento é especial já que é uma mistura de esporte, amor e fé.

Corrida do Círio de 2019 com largada e chegada no Portal da Amazônia

“A expectativa para a prova é a melhor possível, é a corrida que mais esperamos e ficamos pensando o ano inteiro. Ela tem todo o diferencial, principalmente pela mãe de Jesus, ficamos pensando nela, na questão da mistura da fé com o esporte, a vontade de chegar a esse grande dia é surreal. Eu já corro há nove anos e para a mãe de Jesus e nossa mãe, a gente dá tudo de melhor e o máximo que a gente pode”, disse a atleta.

Segundo Eliette Ferreira, também integrante do grupo, o momento une as mulheres desde a preparação, promovendo o esporte e o bem-estar das mulheres. “Sou atleta e devota de Nossa Senhora de Nazaré, e nós como grupo, buscamos junto com a fé cuidar também do nosso bem-estar e saúde como mulher. O Círio nos traz essa essência, que é você vir agradecer a tudo que a gente pede para ela, as intercessões que nós fazemos durante o ano todo. Então em agradecimento a ela, nós vemos nesse momento de corrida, de alegria, de união, a devoção”, afirmou.

Serviço: Corrida do Círio

A Corrida e Caminhada do Círio serão realizadas no dia 22 de outubro, com percursos de até 10 Km. As inscrições estão abertas até o dia 14 de outubro pelo site, e já estão no terceiro lote, custando R$110.