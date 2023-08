Incrições para a Corrida do Círio 2023 estão abertas; veja como participar

Estão abertas as inscrições para a aguardada Corrida e Caminhada do Círio 2023. Os interessados têrão a oportunidade de se inscrever para as provas de corrida de rua de 5 km e 10 km, assim como para a caminhada. Ambos os eventos estão marcados para ocorrer no dia 22 de outubro, com largada prevista para as 6h, do Portal da Amazônia.

Os participantes podem se inscreverem por meio do site oficial do evento. O prazo final para garantir a participação é 12 de outubro.

É fundamental destacar que o processo de inscrição é organizado em lotes, cada um com datas e capacidades de inscrição limitadas. Os detalhes são os seguintes:

Corrida de 5 km e 10 km

1º Lote: Valor de R$ 79,00 (Válido até 6 de setembro ou até esgotamento do lote)

2º Lote: Valor de R$ 89,00 (Válido até 20 de setembro ou até esgotamento do lote)

3º Lote: Valor de R$ 110,00 (Válido até 14 de outubro ou até esgotamento do lote)

Caminhada

1º Lote: Valor de R$ 70,00 (Válido até 6 de setembro ou até esgotamento do lote)

2º Lote: Valor de R$ 80,00 (Válido até 20 de setembro ou até esgotamento do lote)

3º Lote: Valor de R$ 100,00 (Válido até 14 de outubro ou até esgotamento do lote)

Retirada dos kits

Para a comodidade dos participantes, a retirada dos kits de participação deverá ser realizada presencialmente pelo próprio atleta. As datas para essa retirada estão definidas entre os dias 19 e 21 de outubro, das 8h às 18h, no Espaço São José Liberto.