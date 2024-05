F1: Com sprint race, GP de Miami começa nesta sexta-feira (3); confira os horários

A Fórmula 1 retorna neste final de semana para a terceira edição do Grande Prêmio de Miami, que entrou no calendário em 2022. A corrida ocorre no próximo domingo (5), às 17h, mas, a partir desta sexta-feira (3), os pilotos já iniciam os trabalhos na pista, com o treino livre e a classificação para a sprint race.

O GP de Miami não é um dos mais emocionantes do calendário. Diferente dos outros anos, nesta temporada, o GP de Miami teve a corrida sprint incluída no final de semana. O circuito tem 5,412 km e a prova tem 57 voltas, com três zonas de DRS.

Na últimas duas edições, o holandês Max Verstappen venceu as etapas e é o favorito do final de semana. O tricampeão é o atual líder do campeonato de pilotos, com 110 pontos. O piloto da Red Bull soma quatro vitórias na temporada - só perdeu uma prova até o momento, o GP da Austrália, quando abandonou por problemas no carro.

Confira os horários do GP de Miami

Sexta-feira (3)

Treino livre 1 - 13h30

Classificação sprint - 17h30

Sábado (4)

Corrida sprint - 13h

Classificação principal - 17h

Domingo (5)

Corrida -17h