F1: Ferrari adota pintura especial para o GP de Miami e vai correr de azul; entenda

A Ferrari, equipe mais tradicional da Fórmula 1, terá uma pintura especial para o Grande Prêmio de Miami, que ocorre no próximo dia 5 de maio. O circuito estadunidense marca a sexta etapa do calendário de 2024. Para a corrida, os carros do time italiano serão pintados com dois tons de azul.

A iniciativa é uma homenagem aos 70 anos da chegada da Ferrari ao mercado dos Estados Unidos. Com isso, a equipe deixa o tradicional vermelho - marca da Scuderia - e adota o azul como cor principal no GP. Os pilotos Carlos Sainz e Charles Leclerc também devem usar macacões com um designe especial.

Segundo a equipe, os tons de azul escolhidos foram o Azzurro La Plata e o Azzuro Ascari, que já foram usados pela Ferrari em etapas da F1 no passado. O primeiro foi usado por Alberto Ascari, bicampeão de Fórmula 1, no capacete e macacão durante a carreira na categoria.

O Azzuro Dino é mais escuro que o La Plata e foi usado pela última vez em 1974, quando a Ferrari foi vice-campeã mundial. O time lançou uma coleção especial com camisas, moletons e outras peças com os tons de azul.

Nos últimos anos, a equipe italiana tem variado os tons do carro. Em 2020, em comemoração à milésima corrida, o time utilizou um vermelho bordô. Já em 2023, a Ferrari optou pelo amarelo para comemorar a vitória do 499P nas 24 Horas de Le Mans, no GP de Monza.

A Fórmula 1 volta no próximo dia 5 de maio, com o GP de Miami, nos Estados Unidos. A corrida entrou no calendário em 2022. O maior vencedor da prova é Max Verstappen, que venceu as duas edições do Grande Prêmio.