Max Verstappen brinca sobre possível novo companheiro na RBR: ‘Deve continuar atrás de mim’

Acumulando diversos êxitos, o tricampeão mundial Max Verstappen parece confiar totalmente na sua hegemonia na Fórmula 1. Com a eminente saída de seu companheiro da Red Bull Racing (RBR), Sérgio Pérez, o holandês falou sobre o assunto com uma declaração que demonstra a autoconfiança após tantas vitórias.

“Eu, na verdade, não ligo muito para isso. Ao fim, quem quer que esteja ao meu lado, no final do ano, deve ficar atrás de mim no campeonato de qualquer jeito”, disse o Verstappen em entrevista ao portal Via Play, da Holanda.

Sérgio Pérez ainda não definiu se deve continuar na RBR em 2025. Com isso, nomes como o Fernando Alonso e Carlos Sainz são especulados para a próxima temporada.

Desde 2018, Max Verstappen tem ocupado a posição de destaque como o principal piloto da RBR. Ao longo dos últimos três anos, ele conquistou o título da categoria, evidenciando sua excelência e destacando-se como um dos melhores pilotos do mundo na atualidade.

Atualmente, ele já é líder da temporada 2024, com 77 pontos, seguido por Pérez. Nesta temporada, Pérez só conseguiu ficar a frente de Verstappen no GP da Austrália, onde o holandês teve que deixar o circuito por problemas no freio. Apesar da desistência, Sergio acabou ficando na 5ª posição e não conseguir subir no pódio.