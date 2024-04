Fórmula 1: Lewis Hamilton diz que teve título roubado em 2021

Após três anos, Lewis Hamilton afirma que teve o título roubado no Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2021. O piloto, atualmente da Mercedes, diz que “está em paz” com o ocorrido, mas ainda sente quando vê vídeos da corrida do GP de Abu Dhabi, O título ficou com o holandês Max Verstappen, piloto da RBR.

No último Grande Prêmio da temporada, Hamilton e Verstappen estavam empatados com 369,5 pontos. Em Abu Dhabi, aquele que terminasse na frente seria o campeão. Mesmo com liderança de Hamilton, Verstappen ultrapassou o piloto britânico após decisões da direção que iam contra o regulamento e conquistou o primeiro título.

Em entrevista à GQ, Hamilton disse que o pai estava lá e foi seu apoio. “Foi roubado? Obviamente. Quero dizer, você conhece a história. Mas acho que o que foi realmente lindo naquele momento, o que tiro disso, foi que meu pai estava comigo. E passamos por essa enorme montanha-russa da vida juntos, com altos e baixos. E no dia que mais doeu, ele estava lá, e a forma como ele me criou foi sempre em pé, com a cabeça erguida”, falou.

Durante o GP de Abu Dhabi, devido a um acidente com Nicholas Latifi (da Williams, naquele ano) o safety car foi acionado. Entretanto, o carro saiu antes do momento previsto. A Federação Internacional do Automobilismo (FIA) declarou “erro humano” em relatório divulgado em março de 2022. O diretor de provas da época, Michael Masi, saiu do cargo em fevereiro de 2022.

O safety car deveria ter feito mais uma volta, mas a direção de prova chamou antes. Verstappen foi aos boxes e trocou os pneus por macios, para se aproximar de Hamilton, que liderava a prova. Devido ao erro sobre a saída do carro de segurança, o holandês assumiu a liderança e conquistou o título.

“Se eu assistir a um clipe disso, ainda sinto. Mas estou em paz com isso. Meus fãs estavam realmente decididos em relação a isso. A princípio não consegui entender, mas percebi que não é fácil se relacionar com alguém que sempre termina em primeiro. É inspirador. Mas nunca houve uma história de superação até agora”, declarou Hamilton.

Mesmo com protestos da Mercedes na FIA, não houve sucesso. Toto Wolff, chefe da equipe alemã, e Hamilton não participaram da premiação de 2021. A atitude do piloto gerou uma multa de 50 mil euros (cerca de R$ 271,7 mil, na cotação atual), valor direcionado a um estudante em situação de vulnerabilidade socioeconômica que aspirava trabalhar com automobilismo.

O próximo GP da temporada 2024 da Fórmula 1 ocorre neste final de semana, no Japão. Os treinos livres estão marcados para o dia 4 de abril, quinta-feira, às 23h30, e 5 de abril, sexta-feira, às 03h e 23h30. No sábado, 6, às 03h, ocorre a qualificação. A corrida é no domingo, 7, às 02h. Todos os horários são de Brasília.

