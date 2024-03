F1: Sainz vence GP da Austrália, com abandono de Verstappen e Hamilton; veja mais destaques

Na Fórmula 1, Carlos Sainz, da Ferrari, foi o grande campeão do GP da Austrália. O piloto espanhol quebrou a sequência de vitórias de Max Verstappen (RBR), após o holandês abandonar a corrida. O pódio teve direito à dobradinha da Ferrari, com Charles Leclerc em segundo lugar, e Lando Norris (McLaren) completou o top 3. Lewis Hamilton também abandonou a corrida.

Após ser substituído por Oliver Bearman no GP da Arábia Saudita e passar por uma apendicectomia, Sainz chegou em primeiro lugar em Melbourne, Austrália. “Foi uma corrida realmente muito boa, eu me senti muito bem lá na pista. Fisicamente não foi a mais fácil, mas eu tive sorte de já estar voltando aos trilhos e poder gerenciar meu ritmo. Estou muito feliz pela equipe, isso mostra que o trabalho duro é recompensado”, falou. O espanhol iniciou a corrida na segunda posição, atrás de Max Verstappen.

Charles Leclerc (Ferrari) foi o segundo a completar o top 3, com +2s366 de diferença. “Me sinto bem, especialmente pela equipe, é claro. Uma dobradinha, algo que não tínhamos desde 2022, que são memórias boas que temos e foi incrível poder fazer isso de novo”, declarou. O primeiro pódio da McLaren em 2024 foi garantido por Lando Norris, com +5s904, que também conquistou o 14º pódio da carreira.

Para a RBR, o GP não foi tão tranquilo. Verstappen abandonou a corrida na volta 5 após problemas no freio. “Assim que as luzes se apagaram, o freio direito travou, de modo que o carro ficou difícil de guiar desde o início - muito instável. Se o freio estiver preso, não ajuda em nada”, disse. Apesar do susto, Sergio Perez garantiu o quinto lugar e pontou para a equipe.

A Mercedes teve incidentes no GP da Austrália com os dois pilotos e não pontuou. Entre as curvas 10 e 11, Lewis Hamilton abandonou a corrida, devido a problemas no motor. O piloto levou o carro para a grama e o safety car virtual foi acionado. Já na última volta, na curva 6, George Russell perdeu o controle e bateu. Em contato com a equipe pelo rádio, ele afirmou estar bem e pediu bandeira vermelha - a amarela foi acionada.

Alex Albon, da Williams, bateu o carro durante o primeiro treino livre e pilotou o de Logan Sargeant na corrida. O carro de Albon teve problemas no chassi, que não pode ser substituído por não ser levado um reserva à Austrália. Mesmo com a decisão da equipe de mantê-lo no GP, não houve pontuação. Albon finalizou a corrida no 11º lugar, atrás de Kevin Magnussen (Haas).

Confira o resultado do GP da Austrália

Carlos Sainz (Ferrari) - 1m513s363 Charles Leclerc (Ferrari) - +2s366 Lando Norris (McLaren) - +5s904 Oscar Piastri (McLaren) - +35s770 Sergio Pérez (RBR) - +56s309 Lance Stroll (Aston Martin) - +1m24s818 Yuki Tsunoda (RB) - +1m32s922 Fernando Alonso (Aston Martin)* Nico Hulkenberg (Haas) - +1m46s684 Kevin Magnussen (Haas) - +1 volta Alex Albon (Williams) - +1 volta Daniel Ricciardo (RB) - +1 volta Pierre Gasly (Alpine) - +1 volta Valtteri Bottas (Sauber) - +1 volta Guanyu Zhou (Sauber) - +1 volta Esteban Ocon (Alpine) - +1 volta George Russell (Mercedes) - ABANDONOU / Lewis Hamilton (Mercedes) - ABANDONOU / Max Verstappen (RBR) - ABANDONOU

*Fernando Alonso finalizou em 6º lugar, mas recebeu punição pelo acidente de George Russell. O piloto desacelerou quando Russell estava perto. Com a punição, ele caiu para 8ª posição, ficando atrás de Lance Stroll (Aston Martin) e Yuki Tsunoda (RB)

O próximo GP da Fórmula 1 é no Circuito de Suzuka, no Japão. A corrida está marcada para o dia 7 de abril, domingo, às 2h (horário de Brasília). Os treinos livres ocorrem na quinta-feira, 4, às 23h30, e na sexta-feira, 5, às 3h e 23h30. A classificação é no sábado, 6, às 3h.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)