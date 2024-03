RB vai usar jovem promessa em treino em Suzuka e terá dois pilotos japoneses na pista

Os carros de Fórmula 1 só voltam à pista daqui a dez dias, no Grande Prêmio do Japão. Mas os torcedores locais ganharam um bom motivo para lotarem as arquibancadas em Suzuka. A equipe RB anunciou nesta terça-feira que usará o jovem Ayumu Iwasa na vaga de Daniel Ricciardo no primeiro treino livre. Desta maneira, a escuderia terá dois pilotos japoneses na atividade, já que conta com Yuki Tsunoda . O GP de Suzuka será no final de semana dos dias 5 a 7 de abril.

Estrela em ascensão no automobilismo pelo bom trabalho na Super Fórmula, Ayumu Iwasa, de 22 anos, terminou em quarto lugar na classificação final da Fórmula 2 em 2023, ganhando três corridas e alcançando mais três pódios ao longo da temporada, além de cravar uma pole position.

VEJA MAIS

Apoiado pela Red Bull, o jovem piloto comemora a estreia em treino na principal categoria do automobilismo mundial. Serão 60 minutos dentro de um cockpit na Fórmula 1. Curiosamente, ele já somou pontos em Suzuka disputando a Super Fórmula em 2024 e já conhece o circuito que enfrentará.

"Vou pilotar no primeiro treino do GP do Japão de F-1!", postou em suas redes sociais. "Estou muito animado para dirigir um carro de F-1 novamente e será a minha primeira sessão oficial", continuou, sem esconder a euforia e, ao mesmo tempo, a apreensão

"Estou muito ansioso para dirigir o carro da Visa Cash App RB F1 Team na frente de muitos fãs lá (em Suzuka)", completou. Iwasa disputará sua primeira sessão oficial, mas participou da pós-temporada de 2023 dirigindo o carro da AlphaTauri em Abu Dabi.

Será comum os torcedores verem jovens talentos no primeiro treino livre das provas da atual temporada. De acordo com o regulamento atualizado da Fórmula 1, cada equipe deve utilizar um novato que tenha participado de ao menos dois Grandes Prêmios na carreira em outras divisões.