Fórmula 1: Mercedes em busca de substituto para Hamilton; Alonso entra na lista

Lewis Hamilton já foi confirmado como o novo piloto da Ferrari, na Fórmula 1, e ruma para a equipe em 2025. Com a saída do inglês da Mercedes, a dúvida é quem deve substituí-lo. Rumores apontam que o futuro parceiro de George Russell pode ser o bicampeão mundial Fernando Alonso.

O espanhol compete atualmente com a Aston Martin, e aos 42 anos, o piloto já havia declarado que, caso não se aposentasse, renovaria com a equipe. No entanto, uma chance na Mercedes pode mudar os planos de Alonso. Segundo os veículos de imprensa espanhóis Marca, As e La Razón, as especulações já estariam acontecendo desde antes do anúncio de Hamilton na Ferrari.

No entanto, George Russell é a única certeza da Mercedes até o momento. O piloto inglês já teria conversado com o diretor-executivo da Mercedes, Toto Wolff, sobre o seu novo companheiro na equipe.

Outra opção para a Mercedes também seria Andrea Kimi Antonelli, italiano de 17 anos, que participa do programa de desenvolvimento do time e disputa a Fórmula 2 pela escuderia. Mas, ainda há dúvidas entre estrear com um novo nome, ou manter um time experiente e forte, como seria com Alonso. Russell estaria confortável com ambas as possibilidades.

O ex-piloto e atual comentarista Mike Hezemans analisa que os movimentos de Alonso em colocar como dúvida a aposentadoria são um recado à Mercedes. “Acho que ele quer pilotar uma Mercedes no próximo ano. É por isso que ele vai dizer: ‘Ainda não sei se quero continuar’. Ele faz isso para que a Mercedes pense: ‘Se pegarmos Alonso, ele vai querer um contrato de vários anos'”, disse Hezemans.