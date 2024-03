Max Verstappen vence o GP da Arábia Saudita e chega ao pódio de número 100 da carreira

Max Verstappen dominou mais um final de semana da Fórmula 1 e venceu o Grande Prêmio da Arábia Saudita neste sábado (9). Além disso, a Red Bull garantiu outra dobradinha, com Sergio Pérez em segundo. Charles Leclerc ficou em terceiro, com a Ferrari, conquistando o primeiro pódio da temporada.

Com o resultado, o tricampeão chegou ao centésimo pódio da carreira e a 55ª vitória na Fórmula 1, sendo o terceiro maior vencedor da categoria - o segundo segue sendo Michael Schumacher, com 92, e o primeiro é Lewis Hamilton, com 103 triunfos.

"No geral, foi um fim de semana fantástico para a equipe inteira, mas também para mim. Me sinto ótimo no carro. As últimas voltas com os retardatários e os pneus gastos foram um pouco escorregadias, mas conseguimos gerenciar com o intervalo atrás. Idealmente você não quer fazer um stint tão longo com o pneu, mas nós precisamos", declarou o piloto após a corrida.

O principal destaque da corrida foi o jovem Oliver Bearman com a Ferrari de Carlos Sainz. O piloto espanhol precisou fazer uma cirurgia de emergência por conta de uma apendicite e ficou fora da prova. Com apenas 18 anos, o ferrarista que atua na F2 largou de 11º e terminou em sétimo.

Como foi a corrida

A largada para Max Verstappen ocorreu sem problemas. O holandês tomou a frente e se manteve na liderança. Já Charles Leclerc foi atacado por Sergio Pérez e não conseguiu segurar por muito tempo. Assim, o mexicano tomou a segunda posição e o monegasco ficou em terceiro.

Na volta sete, Lance Stroll quebrou a suspensão do carro na curva 23 e foi parar na barreira de proteção. O piloto saiu da prova e provocou um safety car. Com isso, as equipes aproveitaram para antecipar a troca de pneus. Contudo, Lando Norris, Lewis Hamilton e Yuki Tsunoda não pararam.

Assim, o piloto da Mclaren herdou posições e assumiu a liderança da prova. Mas, logo após a saída do carro de segurança, Max Verstappen não teve dificuldades para pegar a liderança de volta. Assim, o holandês só administrou os pneus para vencer mais uma.

Pérez e Leclerc também retomaram as suas posições sem problemas. Atrás, Oscar Piastri teve um bom ritmo de corrida, conseguiu finalizar a prova em quarto lugar. Norris, que havia liderado, precisou trocar de pneus e ficou apenas na oitava colocação.

Hamilton teve mais uma corrida frustrada. Mesmo sabendo que não brigaria por pódios, o inglês esperava um ritmo melhor. O piloto não parou durante o safety car e acabou perdendo a posição de largada. No fim, o heptacampeão ficou na nona colocação. O companheiro de equipe, George Russell, ficou em sexto.

Provando, mais uma vez, que a crise na Alpine é grave, antes mesmo da prova começar, Pierri Gasly abandonou a prova por conta de um problema no carro. O francês retornou ao box e deixou a corrida. Este foi o primeiro abandono da temporada.

Agenda

O próximo GP ocorre no dia 24 de março, retornando aos domingo como de costume, na Austrália. Por conta do fuso horário, a disputa será transmitida à 1h, no Circuito de Albert Park.