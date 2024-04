Sem Nicolas, Paysandu está escalado para enfrentar Botafogo-SP

O Paysandu está escalado para a estreia em casa pela Série B do Brasileirão. Logo mais, às 17h, o Papão encara o Botafogo-SP, no Mangueirão.

No time titular, o técnico Hélio dos Anjos promoveu alterações. A mais significativa é a saída do atacante Nicolas, lesionado, que foi substituído por Ruan Ribeiro. A outra é a estreia do volante Carlos Maia.

Além de Nicolas, outros importantes jogadores da equipe estão no departamento médico. Estão realizando tratamentos no clube Robinho, Gabriel Bispo e Val Soares. Lucas Maia e Biel, que já estavam machucados, estão em fase de transição.

Veja a escalação