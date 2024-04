Paysandu recebe o Botafogo-SP e busca os três primeiros pontos na Série B

O Paysandu encara o segundo desafio na Série B do Campeonato Brasileiro 2024, contra o Botafogo-SP, neste sábado (27), a partir das 17h, no Estádio do Mangueirão. A equipe bicolor chega para o confronto esperando conquistar, com apoio da torcida, os primeiros três pontos na Segundona.

Em um retrospecto, as duas equipes tem números equilibrados em confrontos diretos. Ao todo, já foram sete jogos entre Paysandu e Botafogo-SP, com três vitórias para cada clube e um empate. Portanto, quem vencer neste sábado, terá uma vantagem nos números.

Apesar do equilíbrio nos números, o Papão encara um momento bem diferente do rival na competição. O time alviceleste iniciou a competição perdendo o primeiro jogo, contra o Santos, por 2 a 0, fora de casa. Por conta disso, e do saldo negativo de gols, o Bicola se encontra na zona de rebaixamento da Segundona, na 19ª colocação, com nenhum ponto.

Mesmo com a derrota inicial, o técnico Hélio dos Anjos já declarou em entrevista que gostou do que viu em campo e espera uma grande Série B para a equipe. “Tenho uma convicção muito grande, independente do elogio ou do que todo mundo viu, de que o Paysandu vai fazer um grande campeonato”, disse.

VEJA MAIS

Botafogo-SP

Próximo rival paulista do Papão, o Botafogo chega para o jogo com certa confiança pelo empate conquistado na estreia do Campeonato, em partida contra o América-MG. No entanto, a equipe ainda espera levantar a moral com uma vitória na Série B, após terminar o Campeonato Paulista em 12º lugar.

O grupo da Pantera conta ainda com quatro jogadores ex-Paysandu no elenco, o que pode ser uma ajuda para o rival do Bicola. São eles: Victor Souza, goleiro, que atuou na temporada 2021; Fábio Sanches, zagueiro, que atuou nas temporadas 2012/2013; Patrick Brey, lateral-esquerdo, que jogou em 2022; e Robinho, atacante, que também vestiu a camisa alviceleste em 2022.

A partida entre Paysandu e Botafogo-SP terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal OLiberal.com e transmissão ao vivo pela Rádio Liberal+.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro - Série B

Paysandu x Botafogo-SP

Data: sábado (27/04)

Hora: 17h

Local: Estádio do Mangueirão, em Belém

Árbitro: Joanilson Scarcella de Lima

Assistentes: Renan Aguiar da Costa e Jose Moracy de Sousa E Silva

Quarto árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior

Paysandu: Matheus Nogueira, Edílson, Y. Quintana, Wanderson, Bryan Borges, João Vieira, Leandro Vilela, Robinho, Edinho, Jean Dias e Nicolas.

Técnico: Hélio dos Anjos.



Botafogo-SP: Michael, Matheus Costa, Lucas Dias, Schappo, Matheus Barbosa, Jean Victor, Emerson Negueba, Patrick Brey, Leandro Pereira, Gustavo Bochecha e Alex Sandro.

Técnico: Paulo Gomes.