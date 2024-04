Adversário do Paysandu na Série B, Botafogo-SP possui no elenco seis jogadores ex-Leão e Papão

O Paysandu irá fazer no próximo sábado (27), a sua estreia em casa, no Campeonato Brasileiro da Série B. O Papão comandando pelo técnico Hélio dos Anjos, terá pela frente o Botafogo-SP, às 17h, no Mangueirão. O adversário bicolor possui no elenco jogadores bem conhecidos da torcida paraense. Ao todo seis atletas que estão no grupo da Pantera já atuaram pelo Remo ou pelo próprio Paysandu.

Após a estreia com derrota fora de casa, o Papão fará a sua primeira partida ao lado do seu torcedor. O jogo que estava marcado para a Curuzu, foi transferido para o Mangueirão e a esperança é que tenha casa cheia para apoiar o Papão na competição nacional. Nesta partida o torcedor que for ao Colosso do Bengui, poderá rever velhos conhecidos do futebol paraense vestindo a camisa do Botafogo.

Goleiro Victor Souza, de 31 anos, atuou pelo Paysandu na temporada de 2021 e voltou ao Papão em 2023, após empréstimo ao Londrina-PR. Com a camisa bicolor foram 42 partidas e o título do Campeonato Paraense em 2021.

Victor Souza foi campeão pelo Papão (Jorge Luiz / Paysandu)

Zagueiro Fábio Sanches já vestiu a camisa do Paysandu em duas temporadas. A primeira em 2012, na disputa da Série C do Brasileiro. Neste ano o atleta conquistou o acesso com o clube para a Segunda Divisão nacional. No ano seguinte o jogador permaneceu e atuou na Série B, mas acabou rebaixado com o clube. Somando as duas passagens pelo clube paraense, Fábio Sanches realizou 49 partidas com a camisa alviceleste.

Fábio Sanches treinando pelo Paysandu na Curuzu, na temporada 2013 (Marcelo Seabra/ Arquivo de O Liberal)

Lateral-esquerdo Patrick Brey, de 26 anos, era um “xodó” do torcedor bicolor na temporada 2022. O jogador realizou 41 partidas com a camisa do Papão e marcou dois gols. O atleta estava emprestado ao Paysandu pelo Triestina, da Itália, porém, ele teve seu vínculo estendido até o fim da temporada e conseguiu o título da Copa Verde. Em seguida foi para o Água Santa-SP e depois se transferiu para o Botafogo-SP.

Patrck Brey foi campeão da Copa Verde pelo clube bicolor (John Wesley / Paysandu)

Meia Gustavo Bochecha, de 27 anos, defendeu o Remo, rival do Paysandu, no ano passado. O jogador realizou apenas seis partidas com a camisa azulina e deixou o clube após a eliminação na primeira fase da Série C.

Gustavo Bochecha na sua apresentação oficial no Remo (Samara Miranda / Ascom Remo)

Atacante Robinho, de 29 anos, jogou pelo Paysandu em 2022. O atleta fez 40 partidas pelo clube bicolor e sete gols marcados. Na sua passagem pelo Papão da Curuzu, Robinho conquistou o título da Copa Verde.

Atacante Robinho na chegada do elenco do Paysandu após o título da Copa Verde (Fábio Will / O Liberal)

O atacante Alex Sandro, de 28 anos, teve uma passagem pelo Remo na temporada de 2019. O jogador atuou o Parazão, Copa Verde e Brasileiro da Série C com a camisa do Remo. Alex Sandro fez 21 partidas com a camisa do Remo, marcou quatro gols, um deles o do título do Parazão, diante do Independente de Tucuruí, no Mangueirão.

Alex Sandro atuando pelo Remo (Samara Miranda / Ascom Remo)

Paysandu x Botafogo-SP jogam neste sábado (27), às 17h, no Mangueirão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLIberal.com e também pela Rádio Liberal +.