Paysandu não pode mais contratar nesta janela de transferência; veja elenco do Papão para a Série B

O Paysandu estreou com derrota na Série B do Campeonato Brasileiro, 2 a 0 para o Santos-SP, fora de casa. O Papão fez um jogo no primeiro tempo em que teve as ações da partida, buscou mais o gol, mas no segundo tempo caiu de rendimento e tomou o revés. Por se tratar da Série B, o clube paraense não poderá mais realizar contratações, pois o prazo esticado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para transferência de jogadores encerrou.

Na última sexta-feira (19), foi fechada a famosa “Janela de Transferência” de atletas que atuaram nos campeonatos estaduais, para clubes que disputam as Séries A e B do campeonato Brasileiro. Esse foi o último prazo dado pela CBF aos clubes, para realizar contratações e reforçar seus elencos para as disputas das competições nacionais.

A primeira janela que ocorreu entre os dias 11 de janeiro e 7 de março, porém, a CBF estendeu esse prazo, que encerrou no último dia 19 de abril. Agora todos os clubes que disputam as Séries A e B do Brasileiro, só poderão contratar novamente a partir do dia 10 de julho. Esse novo período de contratações da janela de transferência encerra no dia 2 de setembro.

Após esses períodos, é importante lembrar, que jogadores que estão sem contrato ainda podem assinar com outras agremiações, desde que tenham rescindido o contrato antes do fechamento de uma das janelas de transferências. A Fifa também permite exceções para atletas que possuem situação especial incluída no Regulamento sobre o Estatuto e a Transferência de Jogadores, além daqueles que rescindiram contrato pela Lei Pelé.

Veja o atual elenco do Paysandu para a disputa da Série B

Goleiros – Matheus Nogueira, Diogo Silva e Iago Hass

Laterais – Michel Macedo, Léo Pereira, Edílson, Bryan, Kevyn

Zagueiros – Wanderson, Yeferson Quintana, Carlão, Lucas Maia, Luan Freitas, Naylhor, Pedro Romano, Paulão*, Lucas Carvalho (base)

Volantes – João Vieira, Gabriel Bispo, Leandro Vilela, Lucas Augusto (base) e Wesley Fraga

Meias – Robinho, Val Soares, Netinho, Juninho, Crystopher, Biel e Brendon

Atacantes – Vinícius Leite, Jean Dias, Nicolas, Edinho, Roger (base), Leandro, Hyuri, Ruan Ribeiro, Esli Garcia, Gabriel Santos e André Costa (base).