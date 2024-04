Onde assistir aos jogos do Paysandu na Série B: SporTV e Premiere entram em acordo de TV

A Globo anunciou nesta quinta-feira (18/04) a assinatura de um acordo para transmitir todas as partidas da Série B do Campeonato Brasileiro. A partir de agora, os confrontos da Segundona serão integrados à grade de programação dos canais SporTV e Premiere.

O fechamento do acordo para a transmissão da Série B ocorreu na véspera do início da competição, após uma longa negociação. Ao final, os direitos de transmissão foram distribuídos entre seis plataformas: Band, TV Brasil, Goat, Globo, SporTV e Premiere.

O contrato para a transmissão da Segundona estava em aberto desde a rescisão do contrato entre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Brax, empresa de marketing esportivo que negociava a transmissão do torneio.

VEJA MAIS

A partir desse ponto, a CBF começou a explorar alternativas para resolver o impasse. A Globo manifestou interesse em transmitir jogos pelo SporTV e pelo Premiere, tendo também adquirido os jogos do Santos como mandante, que poderão ser exibidos na TV aberta.

Houve ainda uma proposta do canal Goat para transmissão via YouTube. Paralelamente, a TV Brasil também surgiu como uma possível solução.

Esse processo resultou em um atrito entre a Globo e a CBF, já que a emissora considerava comprometidos os direitos de alguns jogos do SporTV por não serem mais exclusivos. Por isso, o acordo quase foi desfeito.

Após dois dias de negociações intensas, foi alcançado um entendimento com os jogos distribuídos entre as seis plataformas. No arranjo final, o SporTV garantiu a exclusividade de quatro jogos.

O montante exato arrecadado não foi divulgado, mas é certo que será inferior aos R$ 240 milhões anteriores. A CBF, no entanto, se comprometeu a complementar o valor para manter a cota dos clubes da Série B inalterada.