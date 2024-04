Paysandu: meia Robinho projeta reencontro com o Santos em confronto na Série B

O meia Robinho tem pavimentado um caminho como um dos grandes ídolos do Paysandu. Capitão da conquista do Parazão 2024, o jogador agora projeta a estreia da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (20), contra o Santos, onde atuou nos anos de 2008, 2009, 2011.

“Sempre especial voltar ao estádio da Vila Belmiro. Fiz 60 partidas no Santos. Cheguei lá um jovem e sai como um homem. Depois, tive a oportunidade de enfrentá-los várias vezes. Já dei sete assistências para gols em jogos diante do Santos. Vai ser uma partida difícil, fizeram um grande Paulista e, sem dúvida, entrarão como principal favorito ao acesso. Mas, o nosso time tem qualidade e uma equipe experiente, bem comandada pelo Hélio dos Anjos. Nos preparamos para fazermos uma grande estreia”, disse.

VEJA MAIS

Robinho também fez questão de enaltecer a campanha do Paysandu e disse estar orgulhoso de ter conquistado grandes coisas com a camisa bicolor.

“Aceitei vir para o Paysandu pelo projeto que me foi apresentado. Queriam contar bastante comigo não apenas pelo meu futebol, mas também pela minha experiência e liderança. Já havia sido fantástico conquistar em 2023 o acesso à Série B. Agora foi ainda mais especial conseguir ser campeão pelo Papão. Vi que a escolha de vir para cá foi acertada”, afirmou.

Com 10 assistências com a camisa bicolor, o meia também relembrou os quatro clássicos seguidos contra o maior rival do Papão, Clube do Remo, de onde a equipe saiu invicta, garantindo não só o título no Paraense, mas também a classificação para a final da Copa Verde.

“Tenho essa curiosidade de ter um histórico positivo diante do Remo. Quando atuava pelo Coritiba também enfrentei eles e venci. Clássico é um campeonato à parte. Típico de jogo que sempre gosto de jogar. Jamais havia acontecido de eu atuar em quatro clássicos em sequência e foi incrível sairmos invictos dessa série de duelos, ainda mais com os objetivos sendo alcançados: vaga na final da Copa Verde e título paraense”, ressaltou o meia.