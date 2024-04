De olho na Série B, Paysandu fecha com volante que estava disputando o Paulistão

O Paysandu anunciou mais uma contratação de olho na Série B do Brasileiro. O Papão fechou com o volante Wesley Fraga, de 27 anos, que estava na Ponte Preta-SP. O anúncio do novo atleta bicolor foi feito nas redes sociais do Papão.

Revelado pelo XV de Piracicana-SP, Wesley teve passagens pelo Santo André-SP, além do São Bento-SP e Pouso Alegre-MG. Essa será a primeira vez em que o atleta jogará por uma equipe fora do eixo Sdudeste. Wesley já foi comandado pelo técnico Hélio dos Anjos, quando o treinador esteve à frente da Ponte Preta-SP

(Matéria em atualização)