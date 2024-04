Ex-Paysandu é contratado por adversário do clube na Série B do Brasileirão

O Vila Nova, adversário do Paysandu na Série B, anunciou a contratação do volante Geovane. O jogador atuou com a camisa do Papão em 2023 e participou da campanha que garantiu o acesso do clube à Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.

Geovane tem 25 anos e joga como volante, mas também pode atuar como meia. O jogador pertence ao Ceará e estava emprestado para o Santo André-SP no início da temporada. O atleta já teve passagens pelo Paysandu e Ituano.

Na Série B, Paysandu e Vila Nova só deve se enfrentar no segundo semestre da temporada, na 19° rodada do campeonato. Além disso, o Tigre pode ser o adversário do time bicolor na final da Copa Verde. O Tigre disputa a segunda vaga na decisão contra o Cuiabá e venceu o primeiro duelo por 2 a 0.

Com a camisa do Bicola, o volante fez 28 jogos, entre Copa do Brasil, Campeonato Paraense e Série C do Campeonato Brasileiro, e não marcou gols.

Nesta semana, o Vila Nova também anunciou outro reforço para compor o elenco do Brasileirão, o atacante Junior Todinho, de 30 anos. O atleta estava no Águia Santa-SP, mas já vinha treinando no colorado após deixar a equipe paulista.