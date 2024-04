Ex-treinador do Paysandu é contratado por adversário do clube na Série B do Brasileirão

O Amazonas, rival do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro, anunciou a contratação do técnico Adílson Batista, ex-treinador do Papão, para o restante da temporada. O Brasileirão começa nesta sexta-feira (19). A Onça Pintada e o Bicola se enfrentam na sexta rodada da competição.

Adílson Batista vai substituir o ex-treinador do clube Luizinho Vieira, que foi demitido na última terça-feira (16). O técnico estava sem time desde a demissão do Botafogo-SP, em junho de 2023. A frente da equipe, foram 19 jogos, seis vitórias, quatro empates e nove derrotas.

Em 2004, Adílson foi treinador do Paysandu e comandou o time por 18 jogos no Campeonato Brasileiro daquele ano. Contudo, os resultados não agradaram muito e treinador foi dispensado. Com o Papão, o técnico venceu sete partidas, empatou cinco e teve seis derrotas.

Naquele ano, o Paysandu terminou o campeonato na 14º colocação e seguiu na elite do Brasileirão até 2005. Além do Bicola, Adílson tem passagens por clubes como Vasco, Cruzeiro, Santos, Corinthians e Athletico Paranaense, além do Júbilo Iwata, do Japão.

O treinador faz a estreia no comando do Amazonas no próximo sábado (20), diante do Sport, na Arena da Amazônia, às 17h. O reencontro com o Papão deve ocorrer na sexta rodada do Brasileirão, que ainda não tem data definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).