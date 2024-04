Com desafios para o Paysandu, CBF divulga tabela detalhada da Série B do Brasileirão; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou nesta sexta-feira (12) a tabela detalhada com as primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro 2024. Assim, o Paysandu, única equipe paraense na Segundona, conheceu os rivais que deve enfrentar até a quarta rodada e as datas dos jogos.

O campeonato começa no dia 19 de abril e o Papão estreia contra o Santos, que joga a Série B pela primeira vez. A partida será na casa do Peixe, mas acontecerá de portões fechados, já que a equipe paulista cumpre uma pena aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Depois do Santos, a equipe bicolor enfrenta, em casa, o Botafogo-SP na segunda rodada, e o Avaí na terceira rodada. Na quarta rodada, o Papão será visitante na partida contra o Mirassol.

Confira a tabela completa

1ª rodada

Botafogo-SP x América-MG: 19/04, sexta-feira, 19h

Novorizontino x CRB: 19/04, sexta-feira, 19h

Santos x Paysandu: 19/04, sexta-feira, 20h

Operário-PR x Avaí: 19/04, sexta-feira, 21h

Chapecoense x Ituano: 20/04, sábado, 15h30

Amazonas x Sport: 20/04, sábado, 17h

Ceará x Goiás: 20/04, sábado, 18h

Ponte Preta x Coritiba: 21/04, domingo, 18h

Vila Nova x Guarani: 22/04, segunda-feira, 21h

Brusque x Mirassol: 23/04, terça-feira, 21h

2ª rodada

Ituano x Operário-PR: 26/04, sexta-feira, 19h

Sport x Vila Nova: 26/04, sexta-feira, 19h

Avaí x Santos: 26/04, sexta-feira, 20h

Guarani x Chapecoense: 26/04, sexta-feira, 21h

CRB x Amazonas: 27/04, sábado, 17h

América-MG x Novorizontino: 27/04, sábado, 18h

Coritiba x Brusque: 28/04, domingo, 15h45

Goiás x Ponte Preta: 28/04, domingo, 18h

Paysandu x Botafogo-SP: 29/04, segunda-feira, 19h

Mirassol x Ceará: 29/04, segunda-feira, 19h30

3ª rodada

Paysandu x Avaí: 03/05, sexta-feira, 19h

Coritiba x Sport: 03/05, sexta-feira, 20h30

Chapecoense x América-MG: 04/05, sábado, 17h

Vila Nova x Operário-PR: 04/05, sábado, 18h

Ituano x Novorizontino: 04/05, sábado, 21h

Brusque x Goiás: 05/05, domingo, 18h

Ceará x CRB: 06/05, segunda-feira, 19h

Ponte Preta x Amazonas: 06/05, segunda-feira, 20h

Santos x Guarani: 06/05, segunda-feira, 20h

Botafogo-SP x Mirassol: 07/05, terça-feira, 21h

4ª rodada

América-MG x Vila Nova: 08/05, quarta-feira, 19h

Novorizontino x Ceará: 10/05, sexta-feira, 19h

Goiás x Ituano: 10/05, sexta-feira, 21h30

CRB x Chapecoense: 10/05, sexta-feira, 21h30

Avaí x Coritiba: 11/05, sábado, 11h

Amazonas x Santos: 11/05, sábado, 17h

Sport x Brusque: 11/05, sábado, 17h

Guarani x Botafogo-SP: 11/05, sábado, 21h

Mirassol x Paysandu: 12/05, domingo, 15h45

Operário-PR x Ponte Preta: 12/05, domingo, 18h