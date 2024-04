De olho na Série B, Paysandu fecha com meia que subiu para a Série A no ano passado

O Paysandu anunciou a terceira contratação nesta semana. Dessa vez o clube alviceleste oficializou o meia Crystopherl, de 25 anos, que estava disputando o Campeonato Carioca pelo Boavista-RJ.

Natural de Porto Alegre (RS), Crystopher joga como meia e teve passagens pelo São José-RS, clube que o projetou para o futebol. No ano passado esteve no Criciúma-SC, equipe que disputou a Série B e, com a camisa do Tigre, conquistou o acesso à Série A do Brasileirão, fechando a temporada com 32 partidas pelo clube carvoeiro.

VEJA MAIS

Em 2024 o jogador defendeu o Boavista na disputa do Cariocão. Pelo clube do Rio de Janeiro, Crystopher realizou 15 partidas na temporada, 14 delas como titular. O meia terminou a competição com três gols marcados e sete assistências no currículo.Crystopher irá disputar a posição no time de Hélio dos Anjos. O jogador possui como concorrentes Esli García, Biel, Brandon, Carlos Maia, João Vieira, além de Juninho, Netinho, Val Soares, Gabriel Bispo e Leandro Vilela.

Nesta semana o clube bicolor anunciou também a chegada do zagueiro Pedro Romano e do atacante Gabriel Santos. A estreia do Paysandu na Série B do Brasileiro será fora de casa, contra o Santos, no dia 20 de abril, ainda sem horário e local definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).