Paysandu anuncia mais dois reforços para o restante da temporada; veja

O Paysandu anunciou duas contratações na tarde desta segunda-feira (8). Chegam nos próximos dias ao clube bicolor o atacante Gabriel Santos e o zagueiro Pedro Romano. Os dois nomes chegam para compor o elenco que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.

O primeiro nome divulgado foi do defensor. Pedro Romano tem 23 anos, é natural de Juiz de Fora-MG e começou a carreira no Tupi. Depois seguiu entre o futebol português e mineiro. Este ano foi para o Gama-DF, por empréstimo do Athletic-MG. Por lá disputou 11 jogos e marcou um gol. O último jogo disputado foi no dia 23 de março, na derrota do time para o Ceilândia, pelo placar de 4 a 3.

Além dele, reforça o Papão da Amazônia o centroavante Gabriel Santos, de 25 anos. Gabriel é carioca e tem sua base formadora no estado, onde passou por vários clubes, até sair do Brasil para atuar no Rukh Vynnyky, da Ucrânia. Em 2021 eme assina contrato com o São Bernardo-SP, onde joga quatro partidas e depois segue emprestado para Caldense, Ceará, Londrina, Sport e Guarani, onde esteve até o dia 10 de março, quando fez sua última partida pelo Bugre, na vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino.

A diretoria bicolor vem reforçando o elenco com vistas à reta final da Copa Verde e Série B do Campeonato Brasileiro. No fim de março, o clube anunciou a contratação do zagueiro uruguaio Yeferson Quintana, de 27 anos, que estava na Portuguesa-SP, disputando o Campeonato Paulista. O jogador estava no radar do Remo para a disputa da Série C, porém, o defensor acabou fechando com o Papão.